Prezența Bisericii în armată, închisori și școli, în atenția Episcopilor ortodocși din Benelux

Episcopii ortodocși din Benelux s-au reunit, marți, la Bruxelles, în cea de-a 31-a întrunire a Conferinței Episcopale Ortodoxe din regiune.

Printre temele principale s-au numărat asistența religioasă creștin-ortodoxă în armata și închisorile din Belgia, precum și posibilitatea introducerii orei de religie creștin-ortodoxă în școlile primare din Țările de Jos.

Conferința s-a desfășurat sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Atenagoras, Mitropolitul grec al Belgiei și Exarh al Țărilor de Jos și Luxemburgului (Patriarhia Ecumenică). Au participat ierarhi reprezentând Patriarhiile Ecumenică, Română, Rusă, Sârbă și Georgiană.

Din partea Patriarhiei Române au participat Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, și Preasfințitul Părinte Marc Nemțeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Europei Occidentale.

Prezența în armată și închisoare

Unul dintre principalele subiecte abordate a fost organizarea asistenței religioase ortodoxe în instituțiile statului belgian, mai ales în armată și în sistemul penitenciar.

Episcopii au analizat dificultățile întâmpinate în derularea activităților pastorale și au exprimat speranța că aceste obstacole vor fi depășite în viitorul apropiat.

De asemenea, au fost prezentate inițiativele preoților ortodocși care slujesc în închisorile din Belgia și din Țările de Jos, precum și proiectele menite să îmbunătățească sprijinul spiritual oferit persoanelor private de libertate.

Educație religioasă

Un alt punct important al discuțiilor a vizat posibilitatea introducerii unei ore de religie ortodoxă în școlile primare din Țările de Jos. Ierarhii au primit cu interes această perspectivă și au salutat evoluția favorabilă a demersului.

În cadrul reuniunii, episcopii au fost informați activitățile pastorale și educaționale din eparhiile membre, precum și despre colaborarea dintre institutele teologice ortodoxe din Belgia și Țările de Jos și Universitatea din Leuven.

De asemenea, a fost stabilit ca următorul pelerinaj al Conferinței Episcopale Ortodoxe din Benelux să aibă loc în România, în perioada 15–20 septembrie 2026.

Conferința Episcopală Ortodoxă din Benelux a fost creată în urma unei decizii luate de cea de-a IV-a Conferință Panortodoxă Presinodală, desfășurată la Chambésy (Geneva) în iunie 2009.

