Tabere educaționale în Episcopia Caransebeșului: ATOR Banatul de Munte formează tineri lideri din trei eparhii

Zeci de copii și tineri din trei eparhii participă, în perioada 15-20 februarie 2026, la primele două tabere organizate anul acesta în Episcopia Caransebeșului: una de creație și una destinată formării de lideri. La cea din urmă sunt înscriși și tineri din alte două eparhii.

Formare de lideri

Tabăra „Tânăr și lider” se desfășoară la Brebu Nou, la poalele Munților Semenic, și reunește 23 de liceeni și studenți, în principal membri ai Asociației Tinerilor Ortodocși (ATOR) Banatul de Munte, dar și ai asociației Anastasia Youth din Episcopia Severinului și Strehaiei, precum și lideri ASCOR Craiova și ASCOR Târgu Jiu, din Arhiepiscopia Craiovei.

Tabăra a debutat cu o slujbă de binecuvântare oficiată de părintele Mihai Ciucur, coordonatorul Departamentului de Tineret al Episcopiei Caransebeșului, împreună cu părintele Adrian Borlea de la Parohia Gărâna.

Până vineri, participanții vor fi implicați în diverse sesiuni de formare și vor dialoga cu invitați care vor avea rolul de facilitatori sau modele inspiraționale.

Conceptul de tabără este propus de ATOR Banatul de Munte sub coordonarea Anitei Radics, președinta asociației.

Tabără de creație

Simultan, în stațiunea Poiana Mărului din județul Caraș-Severin, a debutat Tabăra de creație „Credință și artă pentru toți”, care reunește 25 de copii cu vârste între 8 și 14 ani, alături de o echipă de voluntari de la Centrul de Tineret Moniom și de la ATOR Banatul de Munte, coordonată de Georgiana Ciucur de la Departamentul de Tineret al Episcopiei Caransebeșului.

Slujba de binecuvântare a fost oficiată duminică seară de Arhim. Casian Rușeț, duhovnicul Mănăstirii Poiana Mărului din județul Caraș Severin și consilier cultural al Episcopiei Caransebeșului, împreună cu părintele inspector Mihai Ciucur.

Cei 25 de participanți sunt membri ai Centrului de Tineret „Sf. M. Mc. Ecaterina” Oravița și ai Centrului de Tineret „Sf. Arh. Mihail și Gavriil” Moniom, precum și copii proveniți din familii aflate în risc de excluziune socială.

Copiii iau parte la ateliere de iconografie și de sculptură în lemn, la un program duhovnicesc și la drumeții în aer liber.

Cele două tabere sunt parte a Agendei Departamentului de Tineret și a ATOR Banatul de Munte pentru anul 2026. Cea de lideri a ajuns la cea de-a 4-a ediție în acest an, iar cea de creație la a 16-a ediție.

Foto credit: Episcopia Caransebeșului