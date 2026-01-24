Pacienții oncologici din Caraș-Severin beneficiază de consiliere gratuită printr-un program al Episcopiei Caransebeșului

Centrul de Consiliere și Psihoterapie „Sfântul Nectarie” al Episcopiei Caransebeșului și Clinica „Bîrsășteanu” din Reșița au anunțat încheierea unui parteneriat prin care pacienții beneficiază, gratuit, de servicii specializate de consiliere și psihoterapie oncologică.

Aceste servicii sunt oferite de psihoterapeutul Giorgiana Ciucur, în fiecare de joi, între orele 08:00 și 14:00, la sediul situat pe Str. I.L. Caragiale, Nr. 22 din Reșița.

Programul își propune să ofere sprijin emoțional, consiliere psihologică și instrumente de adaptare persoanelor diagnosticate cu cancer, precum și familiilor acestora, printr-o abordare integrată.

Reprezentanții Centrului de Consiliere și Psihoterapie „Sfântul Nectarie” din Reșița, care funcționează în cadrul Episcopiei Caransebeșului, precizează că inițiativa are ca scop îmbunătățirea calității vieții pacienților oncologici.

„Suntem bucuroși să putem fi alături de pacienții oncologici din Caraș-Severin și să le oferim suportul necesar într-o perioadă dificilă. Această colaborare reprezintă încă un pas în misiunea noastră de a susține comunitatea și de a răspunde nevoilor reale ale oamenilor”, au transmis aceștia pentru presa locală.

Sprijin comunitar

Inițiativa este lansată într-un context în care importanța suportului psihologic pentru pacienții oncologici este tot mai recunoscută la nivel național, iar accesul gratuit la astfel de servicii reprezintă un ajutor esențial pentru persoanele afectate.

„Ne bucurăm că putem contribui, alături de personalul Clinicii „Bîrsășteanu”, la susținerea bolnavilor oncologici din județul Caraș-Severin, demonstrând încă o dată dimensiunea comunitară și socială a centrului nostru”, a declarat psihoterapeutul Giorgiana Ciucur.

Totodată, la sediul Centrului de Consiliere și Psihoterapie „Sf. Nectarie”, al Episcopiei Caransebeșului, situat la demisolul Catedralei din cartierul Govândari, au loc, de două ori pe lună, joia, întâlniri ale Grupului de suport pentru bolnavii oncologici „Împreună în luptă”, coordonate de Giorgiana Ciucur.

Participarea este gratuită, deschisă tuturor pacienților oncologici, iar confidențialitatea este garantată. Următoarea întâlnire este programată pentru joi, 29 ianuarie, de la ora 17:00.

