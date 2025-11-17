Tabăra națională ASCOR, organizată în cinstea Sfinților Gherasim de la Tismana și Visarion de la Lainici

Tabăra Națională ASCOR desfășurată, în perioada 13-16 noiembrie, la Mănăstirea Tismana, din județul Gorj, a fost dedicată cinstirii Sfinților Gherasim de la Tismana și Irodion de la Lainici, informează Mitropolia Olteniei.

Evenimentul a început cu slujba de Te Deum, oficiată în prezența lui Mihai Paraschiv, inspector patriarhal și delegat al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Au urmat două conferințe despre viața și lucrarea celor doi sfinți.

Pr. Sergiu Popescu a vorbit despre Sfântul Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici, iar Pr. Sorin Grigore Vulcănescu a prezentat viața Sfântului Cuvios Mucenic Gherasim de la Tismana.

În după-amiaza zilei de 14 noiembrie, participanții au mers în pelerinaj la Sfânta Mănăstire Lainici, unde s-au închinat la moaștele Sfinților Visarion și Irodion.

De la sfințenie la infinit

Programul a continuat cu vizitarea operelor lui Constantin Brâncuși din Târgu Jiu: Masa Tăcerii, Aleea Scaunelor, Poarta Sărutului și Coloana Infinitului. Fiecare obiectiv a fost prezentat de membrii ASCOR Târgu Jiu și ASCOR Craiova.

Seara zilei de 14 noiembrie a marcat începutul lucrărilor Consiliului Național ASCOR.

După rostirea alocuțiunilor, Mihai Paraschiv a oferit, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, diploma Anului Centenar al Patriarhiei Române și medalia aferentă filialelor ASCOR Târgu Jiu și ASCOR Craiova, ca semn de recunoaștere pentru activitatea din anul 2025 și pentru organizarea taberei naționale.

