Muzica lui Brâncuși va fi redată în Parcul Central din Târgu Jiu

Muzica ascultată de Constantin Brâncuși în atelierul său din Paris va fi difuzată în Parcul Central din Târgu Jiu, aducând publicului o parte din universul artistic al marelui sculptor, potrivit presei locale.

Cornel Mihalache, directorul Centrului de Cercetare și Documentare „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, a anunțat că sistemul audio va fi montat pe Aleea Scaunelor, la Poarta Sărutului și la Masa Tăcerii. Proiectul va fi implementat în următoarele două luni.

„Vreau să fac un sistem audio în Parcul Central, la care să fie difuzată muzica lui Brâncuși din atelierul său din Paris. Este muzica pe care o asculta Brâncuși. Sunt 200 de viniluri. Avem lista cu piesele și muzica, astfel că vom face un sunet ambiental de la Poarta Sărutului și până la Masa Tăcerii”, a explicat Cornel Mihalache.

Pe lângă atmosfera sonoră inspirată din viața maestrului, proiectul va include și mesaje de avertizare pentru protejarea operelor: „Vă rugăm să nu vă așezați pe obiectele din piatră, scaune, la Masa Tăcerii”.

Directorul Centrului a precizat că această soluție modernă dorește să înlocuiască metodele clasice de atenționare.

Anul cultural 2026 va fi dedicat sculptorului Constantin Brâncuși, ce va marca 150 de ani de la nașterea sa.

