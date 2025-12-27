Sute de români au ales să viziteze Catedrala Națională de Crăciun: Cât va mai fi deschisă pentru vizite?

Sute de români au ales să viziteze Catedrala Națională în perioada Nașterii Domnului. Lăcașul rămâne deschis și în ianuarie.

Catedrala Națională a fost deschisă în Ajunul Nașterii Domnului și poate fi vizitată în intervalul orar 09:00 – 17:00.

Vizitatorii pot admira pictura în mozaic, sfințită de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu și Patriarhul Daniel în data de 26 octombrie.

Catedrala este deschisă doar pentru vizitare, nu şi pentru săvârşirea slujbelor liturgice. Persoanele care doresc să participe la slujbă pot merge la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului.

Lăcașul de cult este deschis până în data de 8 ianuarie, după Botezul Domnului și sărbătoarea Sf. Ioan Botezătorul.

Începând cu data de 9 ianuarie 2026, Catedrala Națională va fi închisă, pentru continuarea lucrărilor la interior.

Sursă foto: Catedrala Națională