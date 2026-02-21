Roma: O expoziție dedicată lui Constantin Brâncuși s-a deschis în primul muzeu de arhitectură antică din lume

O expoziție dedicată lui Constantin Brâncuși a fost inaugurată joi la Mercati di Traiano din Roma, spațiu considerat primul muzeu de arhitectură antică din lume, a informat Ambasada României în Italia.

Expoziția „Constantin Brâncuși: Originile infinitului” face parte din calendarul Anului Cultural România – Italia 2026 și se află sub Înaltul Patronaj al Președinților României și Italiei. Este curatoriată de Muzeul Național de Artă al României, în parteneriat cu Muzeul Național de Artă din Craiova și Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”.

La deschidere au participat, printre alții, Excelența Sa Gabriela Dancău, Ambasadorul României în Italia și Primarul Romei, Roberto Gualtieri.

Brâncuși vorbește lumii întregi despre România

Președintele României, Nicușor Dan, a trimis un mesaj prin intermediul consilierului prezidențial Diana Iancu.

„Cu certitudine, nu poate să existe artă infinită, nici civilizație durabilă sau ordine politică stabilă fără adevăr, fără discernământ, fără încredere, fără respectul cuvenit pentru oameni, pentru ierarhia valorilor etice și morale. Brâncuși vorbește lumii întregi despre o Românie autentică și vie, care onorează tradițiile în timp ce privește cu încredere spre viitor”.

„Expoziția Constantin Brâncuși: Originile Infinitului de la Roma reconfirmă locul prestigios pe care cultura română îl ocupă în Europa și deschide noi perspective pentru cultivarea legăturilor istorice, culturale și diplomatice dintre România și Italia”, a sunat mesajul Președintelui României.

În intervenția sa, ambasadorul României a vorbit despre încărcătura simbolică a spațiului Mercati di Traiano, văzut ca o dovadă a continuității istorice a Europei. El a subliniat forța parteneriatului româno-italian, construit în timp prin dialog politic constant și cooperare strategică bazată pe valori comune.

Expoziția dedicată lui Constantin Brâncuși ilustrează, în acest context, dialogul autentic dintre tradiția românească și clasicitatea romană și reafirmă rolul culturii ca legătură între trecut și viitor.

Acces gratuit pentru cetățenii României

La rândul său, primarul Romei, Roberto Gualtieri, a evidențiat faptul că expoziția dedicată lui Constantin Brâncuși, găzduită de Musei dei Mercati di Traiano, pune în dialog arta clasică și modernismul specific artistului.

El a salutat decizia de a oferi acces gratuit cetățenilor români și moldoveni, considerând-o un gest de apreciere pentru contribuția acestor comunități la societatea italiană și o modalitate de a celebra patrimoniul comun și legăturile europene.

Erwin Kessler, curatorul expoziției și director al Muzeului Național de Artă al României din București, a realizat un tur ghidat al expoziției pentru oaspeții prezenți. Au fost admirate capodopere precum Rugăciunea, Domnișoara Pogany, Prometeu, Tors și Scaunul din seria Masa Tăcerii, lucrări care ilustrează evoluția artistică a lui Brâncuși și căutarea sa neîntreruptă a formei perfecte.

Expoziția poate fi vizitată în intervalul 20 februarie – 19 iulie 2026, iar cetățenii români și ai Republicii Moldova beneficiază de gratuitate. Vizitatorii pot opta pentru un ghid audio în limbile engleză, italiană și română.

