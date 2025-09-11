Studiul sfintelor canoane în o sută de ani de patriarhat: Simpozionul Național de Studii Canonice s-a unit la Mănăstirea Sihăstria Putnei

Simpozionul Național de Studii Canonice cu tema „Tradiție și actualitate: Studiul sfintelor canoane în Ortodoxia românească în cei 100 de ani de patriarhat (1925-2025)” a avut loc în perioada 9-10 septembrie, la Mănăstirea Sihăstria Putnei, din județul Suceava.

Manifestarea, organizată de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților în parteneriat cu Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, a debutat cu slujba de Te Deum, oficiată de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, în biserica mare a mănăstirii, alături de un sobor de preoți și diaconi.

În cadrul slujbei, Preasfinția Sa a dat citire cuvântului de bun venit al Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, intitulat „Decalogul canonistului”.

Distincții de vrednicie

În cadrul festivității de deschidere, au fost acordate distincții de vrednicie pentru activitatea dedicată Bisericii și Comunității. Ordinul „Crucea Bucovinei”, cea mai înaltă distincție a eparhiei pentru clerici, a fost oferit părintelui Nicușor Beldiman și părintelui George Grigoriță, cadre didactice ale Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”.

Programul evenimentului a fost prezentat de părintele Constantin Ciprian Blaga, consilier eparhial al Sectorului Cultural, care a subliniat importanța acestei manifestări pentru marcarea celor o sută de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rang de patriarhie.

Prelegeri și comunicări

Sesiunea inaugurală s-a desfășurat în sala de conferințe a mănăstirii, fiind deschisă de părintele George Grigoriță cu referatul „Studiul Sfintelor Canoane în Biserica Ortodoxă Română: un bilanț la centenarul Patriarhiei Române”.

Au urmat prelegerile susținute de părintele Nicușor Beldiman – „Predica – îndatorire canonică” – și părintele Patriciu Vlaicu, cu lucrarea „Contribuția teologilor ortodocși români la clarificarea relației dintre principiul teologic și principiul canonic al iconomiei în contextul dialogului interortodox din secolul al XX-lea”.

Arhim. Hrisostom Ciuciu a prezentat studiul „1 Regi 8 – A treia mare cădere a lumii? O lectură biblică asupra separării dintre Stat și Biserică”, iar arhim. Iustin Taban a vorbit despre transpunerea canoanelor în dreptul actual al Bisericii Ortodoxe Române.

Părintele Traian Nojea a abordat subiectul Statutului Bisericii Ortodoxe Române, cu accent pe modificările survenite în timp și regulamentele de aplicare.

Ziua s-a încheiat cu prezentarea părintelui Gherasim Soca, despre rânduielile liturgice și canoanele referitoare la Euharistie în perioada pascală.

Teologie canonică și drept bisericesc

În data de 10 septembrie, sesiunile III și IV au continuat în Sala de conferințe a Casei Sebastian, fiind moderate de lect. Alexandru Prelipcean, care a subliniat caracterul interdisciplinar al evenimentului și importanța acestuia în contextul Anului Centenar.

În cadrul sesiunilor au fost prezentate lucrări relevante pentru domeniul teologiei canonice și al dreptului bisericesc.

Marii nevoitori isihaști din Bucovina

Părintele Răzvan Mihai Clipici a vorbit despre marii nevoitori isihaști din Bucovina, iar părintele Alin Stoica a susținut o prelegere despre receptarea hotărârilor Soborului local rus din 1917-1918.

Alte contribuții notabile au venit din partea părintelui Constantin Oprea, părintele Mircea Bejenar, părintele Claudiu Ioan Coman, arhid. Macarie Grigoriu și diac. Daniel Cazan.

Arta bisericească și canonizările sfinților

Arhim. Antipa Burghelea a analizat reglementările Patriarhiei Române privind arta bisericească, iar părintele Sabin Foca a prezentat reflecții despre canonizarea sfinților.

Părintele Andrei Daniel Misaroș a vorbit despre familia creștină ca „mică biserică”, iar drd. Dumitru Mazîlu a oferit un medalion dedicat părintelui Valerian Șesan, evidențiind contribuția acestuia la dezvoltarea teologiei canonice românești.

Organizatorii au anunțat că lucrările simpozionului vor fi publicate într-un volum dedicat, sub egida Editurii Crimca a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

