Studenții ieșeni au fost alături de schimonahia Penelope Ianolide pe ultimul drum

Studenții ieșeni au fost prezenți, miercuri, la slujba înmormântării Schimonahiei Penelope Ianolide, desfășurată la Mănăstirea Paltin-Petru Vodă din județul Neamț.

Membrii Ligii Studenților Iași (LS Iași) au venit din țară și străinătate pentru a fi alături de cea care a fost membră de onoare a organizației.

În cadrul slujbei de înmormântare, membrii LS Iași a citit un necrolog, în care a fost evocată „blândețea, dragostea și lumina cu care a reușit să îl reabiliteze pe Ioan Ianolide din suferințele îndurate în perioada persecuției din detenție și imediat după eliberarea sa”.

Cu această ocazie, Liga Studenților Iași a anunțat că rămâne alături de Schimonahiei Penelope Ianolide și de obștea Mănăstirii Paltin, subliniind că „va duce în continuare mai departe moștenirea spirituală și morală a soților Ianolide și a generației lor, având o datorie atât față de aceștia, cât și față de generațiile următoare de a da mărturie sinceră față de trecut și de a contura direcția lor în spiritul demnității naționale”.

Schimonahia Penelope Ianolide a trecut la Domnul luni, 15 septembrie, la vârsta de 100 de ani.

Foto credit: Liga Studenților Iași