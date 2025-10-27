Mitropolitul Andrei a participat la o conferință despre combaterea femicidului

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a transmis vineri un puternic mesaj împotriva violenței în cadrul unei conferințe în Cluj-Napoca. Mitropolitul a subliniat că „dacă am fi creștini adevărați, violența nu ar mai avea loc”.

Înaltpreasfinția Sa a afirmat, de asemenea, că violența reprezintă un păcat care trebuie înlăturat din comportamentul și atitudinile credincioșilor.

Conferința „Violența nu este iubire! Spune STOP violenței astăzi! Mâine poate fi prea târziu!” a fost organizat de Instituția Prefectului – Județul Cluj și s-a desfășurat în Sala de Conferințe a stadionului Cluj Arena.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai instituțiilor civile și militare, ai cultelor religioase și ai societății civile, care au transmis un mesaj comun împotriva oricărei forme de violență, reafirmând importanța respectului, demnității și conviețuirii pașnice în viața comunității.

O adevărata dramă socială

Doamna prefect Maria Forna a evidențiat gravitatea fenomenului violenței domestice și a femicidului, subliniind că acestea reprezintă o rană deschisă a societății.

„Violența este o rană socială care nu se vindecă prin tăcere, ci prin dialog, solidaritate și acțiune. Din păcate, cele aproape 50 de cazuri de femicid înregistrate doar în acest an în România și cele 43 de tentative de omor asupra femeilor nu reprezintă doar statistici, ci adevărate drame sociale”, a spus doamna prefect.

Prefectul a adăugat că sprijinul victimelor trebuie să devină o prioritate comună pentru toate instituțiile responsabile:

„Victimele sau potențialele victime trebuie să știe că nu sunt singure în lupta lor. Statul, Biserica, Școala, societatea în ansamblul ei sunt parteneri reali în lupta cu acest flagel. Este responsabilitatea noastră să o oprim acum – pentru ca mâine să nu fie prea târziu”, a subliniat Maria Forna.

Conferința și-a propus „să aducă în prim-plan problematica violenței domestice și să contribuie la conștientizarea, prevenirea și combaterea acestui fenomen, prin implicarea activă a autorităților, instituțiilor și societății civile”.

Foto credit: Facebook / Instituția Prefectului – Județul Cluj