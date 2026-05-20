Romfilatelia a lansat o emisiune filatelică dedicată lui Dumitru Prunariu, primul cosmonaut român

Romfilatelia a dedicat o emisiune filatelică lui Dumitru-Dorin Prunariu, primul cosmonaut român.

Noua serie a fost introdusă în circulație în colaborare cu Poșta Română și reunește mai multe momente și personalități importante din istoria explorării spațiului cosmic.

Emisiunea cuprinde patru mărci poștale, o coliță dantelată și un plic „prima zi”, marcând trei evenimente aniversare: 45 de ani de la primul zbor cosmic al lui Dumitru-Dorin Prunariu, 100 de ani de la moartea fondatorului Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” și împlinirea a 50 de ani de la misiunea Viking 1.

Omagiu pentru Dumitru Prunariu

Un loc central în cadrul emisiunii îl ocupă aniversarea misiunii Soyuz 40, care a adus România în istoria zborurilor cosmice cu echipaj uman. Lansată la 14 mai 1981 de la Baikonur, Kazahstan (atunci URSS), misiunea i-a avut la bord pe cosmonautul român Dumitru-Dorin Prunariu și pe comandantul sovietic Leonid Popov.

Cele două timbre dedicate cosmonautului român au valorile nominale de 3,50 și 6,50 lei. Primul îl prezintă în ținuta terestră de astronaut, având în fundal nava Soyuz 40 și racheta purtătoare Soyuz-U, iar al doilea îl înfățișează în costum spațial, în apropierea complexului orbital.

Totodată, colița dantelată cu valoarea de 32 de lei îl prezintă pe cosmonaut în stare de imponderabilitate la bordul stației orbitale.

Prin participarea la această misiune, România a devenit a 11-a țară din lume care a trimis un om în spațiu, iar Dumitru-Dorin Prunariu a devenit cel de-al 103-lea om ajuns în Cosmos.

Explorarea spațiului

Un alt moment aniversar inclus în emisiune este dedicat Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” și fondatorului său. Marca poștală cu valoarea nominală de 10 lei îl prezintă pe acesta alături de clădirea observatorului.

Emisiunea include și un timbru cu valoarea nominală de 21 de lei dedicat misiunii Viking 1, prima navă spațială care a realizat o amartizare reușită pe planeta Marte.

Emisiunea filatelică este disponibilă din data de 14 mai, iar produsele pot fi achiziționate din magazinele Romfilatelia, precum și online.

Foto credit: Romfilatelia