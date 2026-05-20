Canonizarea Sfintei Blandina de la Iași va fi proclamată local la Chișinău

Canonizarea Sfintei Mărturisitoare Blandina va fi proclamată local sâmbătă la Chișinău. Sfânta s-a născut în Basarabia și a fost legată duhovnicește de Iași în ultimii ani ai vieții sale.

La eveniment vor participa ierarhi, clerici și credincioși de pe ambele maluri ale Prutului, reuniți la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din municipiu.

Potrivit programului transmis de Mitropolia Basarabiei, ierarhii vor fi întâmpinați la ora 08:30, iar de la ora 09:00 va fi oficiată Sfânta Liturghie. La finalul slujbei va avea loc citirea Tomosului de canonizare.

Cu acest prilej, moaștele Sfintei Blandina vor fi aduse spre închinare pentru credincioșii din Basarabia.

La Catedrala Mitropolitană din Iași a avut loc duminică proclamarea locală a canonizării Sfintei Blandina.

Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași

Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași s-a născut în 24 februarie 1906 în localitatea Grușeuți, județul Hotin din Basarabia, într-o familie de preot, fiind fiica părintelui Zaharia și a preotesei Serafima Popovici.

După finalizarea studiilor pedagogice, a devenit învățătoare și s-a căsătorit în anul 1926 cu inginerul Gheorghe Gobjilă, familia lor fiind binecuvântată cu un fiu, Vladislav. Viața sa avea însă să fie puternic marcată de evenimentele dramatice care au urmat ocupării Basarabiei de către regimul sovietic.

În anul 1940, întreaga familie a fost deportată în Siberia, unde a îndurat ani de suferință și încercări. După aproximativ 15 ani petrecuți în exil, a ajuns în România în anul 1957. Mai târziu, confruntată cu opoziția propriilor apropiați față de credință, a fost pusă în situația de a alege între viața de familie și fidelitatea față de Dumnezeu, alegând să rămână statornică în credință.

Stabilită la Iași, Sfânta Mărturisitoare Blandina a dus o viață discretă, dedicată rugăciunii. A frecventat Catedrala Mitropolitană din Iași, unde s-a remarcat prin activitatea de traducere și transcriere a unor texte de rugăciune și prin ajutorul oferit celor aflați în dificultate. A trecut la Domnul în data de 24 mai 1971.

Proclamarea generală a Sfintei Blandina și a celorlalte 15 sfinte femei canonizate de Sfântul Sinod în 2025 a avut loc în data de 6 februarie la Catedrala Patriarhală din București.

