PS Timotei Prahoveanul, către românii din Hersbruck: Încercările devin uneori descoperiri ale milei dumnezeiești

Episcopul vicar Timotei Prahoveanul al Arhiepiscopiei Bucureștilor a slujit duminică în Parohia Hersbruck din Germania, unde a subliniat că, la vindecarea orbului din naștere, „Hristos schimbă felul omenesc de a judeca durerea și ne învață că uneori încercările devin descoperire a milei dumnezeiești și prilej al lucrării harului”.

Ierarhul s-a aflat în parohia românească într-un pelerinaj cu moaștele Sfinților Calinic și Gheorghe de la Cernica.

Preasfinția Sa a evidențiat că minunea săvârșită de Mântuitorul Iisus Hristos arată că El este Lumina lumii, care pătrunde nu doar în ochii trupului, ci mai ales în adâncul sufletului omenesc.

„El vine să risipească întunericul păcatului, al necredinței și al singurătății, asemenea răsăritului care biruie noaptea și umple pământul de strălucire și viață”.

„Deși ar fi putut să-l vindece numai printr-un cuvânt, Mântuitorul a ales să facă tină atingând ochii orbului. Gestul acesta, smerit și tainic, amintește de începuturile creației, când Dumnezeu l-a zidit pe om din țărâna pământului și i-a dăruit suflare de viață. Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Se arată astfel ca Ziditor și Înnoitor al firii omenești, Care poate reface ceea ce păcatul și neputința au întunecat”, a explicat Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.

Invidia întunecă ochiul inimii

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a vorbit și despre atitudinea fariseilor din acea vreme, care au contestat minunea vindecării orbului din naștere.

„În loc să se bucure de vederea redobândită a unui om care nu cunoscuse niciodată lumina, au început să‑L calomnieze pe Mântuitorul, numindu‑L păcătos și hulindu‑I lucrarea. Aceleași cuvinte grele, aceleași judecăți nedrepte și aceleași răutăți se repetă adeseori în istorie când oamenii nu înţeleg lucrarea lui Dumnezeu sau când invidia întunecă ochiul inimii”.

Preasfinția Sa a subliniat că cei care s-au bucurat de vedere de la începutul vieții s-au dovedit mai lași decât cel care vedea pentru prima oară.

„El a mărturisit adevărul fără teamă și pentru aceasta a fost scos afară din sinagogă. În acea clipă de lepădare și singurătate s-a întâlnit cu Mântuitorul. Hristos nu l-a părăsit, ci l-a căutat, l-a mângâiat și i-a descoperit că El este Fiul lui Dumnezeu, Cel așteptat din veacuri, încă din vremea căderii protopărinților din Rai, Făgăduința mântuirii și Lumina lumii”.

Hristos – Lumina lumii

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a spus că Mântuitorul a venit în lume pentru a aduce lumină oamenilor, pentru a ridica vălul întunericului din suflete și pentru a reda frumusețea chipului pierdut.

„Depinde de fiecare dintre noi dacă primim această lumină și dacă îngăduim harului să ne schimbe lăuntrul. Urmarea lui Hristos nu începe întotdeauna prin lucruri mari și neobișnuite, ci prin fapte simple, smerite și statornice: o rugăciune spusă cu inimă curată, o iertare oferită la vreme, o lacrimă de pocăință, o mână întinsă celui aflat în suferință sau o lumină aprinsă în adâncul inimii pentru Dumnezeu”.

Ierarhul a subliniat că „lumina lui Hristos nu rămâne ascunsă într‑o inimă împietrită, ci se arată prin faptele cele bune, prin blândețe, iertare și dragostea care încălzește viața semenilor asemenea unei candele ce luminează tăcut în noapte”.

Pelerinaj în Germania

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul s-a aflat între 15 și 17 mai într-un pelerinaj în Germania cu moaștele Sfinților Calinic și Gheorghe de la Cernica. Preasfinția Sa a fost însoțit de arhimandritul Vasile Pârjol, starețul Mănăstirii Cernica din județul Ilfov.

În data de 16 mai, moaștele celor doi sfinți cernicani au fost duse spre închinare la Parohia Schwabach-Roth.

Moaștele Sfinților Calinic și Gheorghe au fost duse în data de 17 mai și la Catedrala Mitropolitană „Sf. M. Mc. Dimitrie Izvorâtorul de Mir” din Nürnberg.

Foto credit: Parohia Hersbruck