Nuntă tradițională românească la Worms: S-a căsătorit coordonatorul tinerilor de la ATORG

Mihai Engel, coordonatorul Asociației Tinerilor Ortodocși Români din Germania (ATORG), și Valeria, aleasa inimii lui, s-au căsătorit sâmbăta trecută într-o nuntă tradițională, la care mirii și invitații membri ai ATORG au participat îmbrăcați în port popular românesc.

Ceremonia s-a adăugat momentelor festive prilejuite de vizita la parohie a Înaltpreasfințitului Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord.

Nașii au fost părintele Gheorghe Negrea și preoteasa Ana Maria, precum și părintele Ioan Cristea împreună cu preoteasa Elke. Au mai participat Protos. Athanasie Ulea, consilier eparhial, părintele Cristian Podașcă de la Parohia Mannheim și părintele Radu Vărărean de la Parohia Ettlingen.

Sărbătoare a identității românești

Asociația „Nuntă cu bucurie”, o parte a tinerilor din ceata Mănăstirii Oașa, a susținut un program artistic bogat, cu cântări populare, dialoguri și dansuri, transformând nunta într-o sărbătoare a identității românești.

„Evenimentul a fost o adevărată întoarcere la rădăcini, în care obiceiurile străvechi au prins viață și au vorbit, în felul lor, despre credință, familie și binecuvântare”, transmite Presb. Claudia Maria Podașcă pe site-ul eparhial.

„Pentru tinerii din ATORG, prezenți în număr mare, această nuntă a fost mai mult decât un eveniment festiv – a fost o lecție vie despre frumusețea tradiției și despre felul în care aceasta poate fi trăită și dusă mai departe, chiar departe de țară.”

Bucuria a continuat cu hramul parohiei

Bucuria a continuat duminică, tinerii participând în straie populare la Liturghia de hram, căci biserica din Worms este pusă sub ocrotirea Sfinților Cuvioși Sila, Paisie și Natan. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Părintele Mitropolit Serafim, iar după slujbă în curtea bisericii au răsunat cântări patriotice și s-au încins hore și dansuri populare.

„Prin toate aceste momente, parohia din Worms a oferit o mărturie frumoasă despre cum credința și tradiția pot merge împreună, păstrând vie identitatea românească în diaspora și aducând bucurie în sufletele celor care le trăiesc”, transmite doamna preoteasă Claudia Maria Podașcă.

Parohia Ortodoxă Română Worms-Offstein este situată la adresa Neuoffsteinerstraße 19, Worms, Germania.

Foto credit: Mitropolia Germaniei