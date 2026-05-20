LIVE: Slujba privegherii pentru Înălțarea Domnului la Catedrala Patriarhală  

Trinitas TV transmite live slujba privegherii de miercuri seară de la Catedrala Patriarhală, oficiată cu ocazia praznicului Înălțării Domnului și a sărbătorii Sfinților Împărați Constantin și Elena, hramul istoric al lăcașului e cult.

Slujba este săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile liturgice sunt oferite de membri ai grupului psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale.

Programul hramului va continua joi dimineață, de la ora 07:00, cu așezarea spre închinare, în Baldachinul Sfinților, a moaștelor Sfântului Ierarh Nectarie, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor.

De la ora 09:15, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel va oficia Sfânta Liturghie la Altarul exterior al Catedralei Patriarhale.

La sfârșitul Sfintei Liturghii va fi săvârșită slujba Parastasului pentru Eroi neamului.

