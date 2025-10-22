Starețul Mănăstirii Putna i-a dăruit o icoană cu Sf. Iacob Putneanul Arhiepiscopului Antiohian al Americii de Nord

O delegație de la Mănăstirea Putna condusă de Arhim. Melchisedec Velnic, starețul sfântului așezământ, s-a aflat recent în Statele Unite ale Americii, unde a participat la hramul serbat cu anticipație al Mănăstirii „Sf. Dumitru” din Middletown, statul american New York.

Cu acest prilej, Arhim. Melchisedec Velnic și Arhim. Ieremia Berbec, starețul mănăstirii românești din Middletown și fost membru al obștii Putnei, l-au vizitat pe Mitropolitul Antiohian Sava al Americii de Nord.

Înaltpreasfințitul Părinte Sava i-a invitat pe arhimandriții români la masă și a făcut schimb de daruri cu ei. Darul Mănăstirii Putna a inclus o icoană a Sf. Ier. Iacob Putneanul, Mitropolitul Moldovei.

Mitropolitul Antiohian Sava Isper și Arhim. Melchisedec Velnic împărtășesc o veche prietenie, întâlnirea de săptămâna trecută prilejuind și un schimb de amintiri plăcute de la vizita din 2005 a starețului de la Putna în Siria.

Foto: Facebook / Antiochian Orthodox Christian Archdiocese of North America