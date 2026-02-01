Starețul unicii mănăstiri ortodoxe de călugări din Scoția a fost hirotesit arhimandrit de Arhiepiscopul Atanasie

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, l-a hirotesit arhimandrit pe părintele Serafim Aldea, starețul Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului și toți Sfinții de pe insula Iona”, unica obște ortodoxă de călugări din Scoția.

În perioada 28–30 ianuarie, Arhiepiscopul Atanasie a efectuat o vizită pastorală la mănăstirile ortodoxe de pe insulele Iona și Mull, două vetre monahale de referință pentru prezența și misiunea Ortodoxiei în Scoția și în spațiul anglofon.

Obștile monahale au un caracter internațional, fiind alcătuite din monahi și monahii proveniți din Scoția, Anglia, Statele Unite ale Americii, Canada, Olanda și România, exprimând astfel universalitatea Ortodoxiei și capacitatea ei de a aduna în jurul lui Hristos oameni de limbi și culturi diferite.

În cadrul Sfintei Liturghii săvârșite joi în biserica din Kilninian, Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie l-a hirotonit ierodiacon pe monahul Donnán, din obștea mănăstirii de pe insula Iona, iar părintele stareț Serafim Aldea a fost hirotesit arhimandrit, ca recunoaștere a slujirii sale jertfelnice, a lucrării misionare și a responsabilității pastorale asumate în timp.

Comunitate monahală ortodoxă

Comunitatea monahală ortodoxă de pe insulele Iona și Mull a luat ființă în anul 2010, odată cu preluarea bisericii istorice Kilninian, închinată Sfinților Ninian și Cuthbert, pe insula Mull, de către părintele arhim. Serafim Aldea.

Viața monahală de la Kilninian continuă o tradiție multiseculară, începută la sfârșitul secolului al VI-lea, în jurul izvorului cunoscut ca Fântâna Sfântului Ninian, loc asociat cu vindecări minunate.

După întreruperea vieții monahale în urma invaziilor vikinge, așezământul a fost abandonat timp de secole, fiind ulterior transformat într-o parohie protestantă. Actuala biserică datează din anul 1755 și este monument de patrimoniu național.

Prezența ortodoxă pe insula Iona a fost stabilită în mod permanent în vara anului 2022, prin achiziționarea clădirii istorice Iona Cottage, iar mănăstirea a fost recunoscută canonic în martie 2023 de Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Europei Occidentale și Meridionale a Patriarhiei Române, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului și toți Sfinții de pe insula Iona”.

În prezent, comunitatea monahală este alcătuită din două mănăstiri: cea de pe insula Mull, unde viețuiesc maicile, și cea de pe Iona, unde se află obștea de monahi.

