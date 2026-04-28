Starețul de la Darvari invită credincioșii la sărbătoarea Sfintei Matrona: Lucrarea ei este foarte vădită

Protos. Arsenie Irimiea, starețul Mănăstirii Schitul Darvari din Capitală, invită toți credincioșii la sărbătoarea Sfintei Cuvioase Matrona, care va începe joi, cu oficierea paraclisului.

Schitul Darvari a primit anul trecut un fragment din moaștele Sfintei Matrona, iar starețul a remarcat că, de atunci, numărul celor care au venit să se închine Sfintei a crescut foarte mult.

„S-a împlinit un an de când, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, moaștele Sfintei Cuvioase Matrona au fost așezate în Paraclisul Sfinților Tămăduitori de la Schitul Darvari”.

„În acest an, o mulțime de oameni au venit să se întâlnească cu Cuvioasa, au spart gheața, i-au citit acatiste în fața sfintelor moaște, i-au parcurs viața, au întâlnit poate câteva aspecte din parcursul Sfintei Matrona care sunt foarte asemănătoare cu întâmplările din viața lor. De aceea, s-au și apropiat de ea foarte mult”, a transmis Protos. Arsenie Irimiea pentru Agenția de știri Basilica.

Lucrarea vădită a Sfintei Matrona

Părintele stareț a remarcat creșterea rapidă a cultului Sfintei Matrona între cei care locuiesc în București și nu numai.

„Dau mărturie înaintea Cerului că am rămas atât de surprinși de cultul acesta, aproape spontan, de întâlnirea oamenilor cu Sfânta Matrona, întâlnire despre care ei vorbesc. Adică, oameni care au venit o singură dată și s-au închinat cinstitelor ei moaște și s-au rugat în Paraclisul Sfinților Tămăduitori și, de atunci, n-au încetat să vină și să mulțumească, pentru că rugăciunea lor s-a îndeplinit foarte repede. Harul lui Dumnezeu i-a cercetat și pacea s-a așezat în sufletele lor, în casele lor. Adică, aș zice că lucrarea ei, în mijlocul Capitalei, este foarte vădită”, a explicat Protos. Arsenie.

Întâlnirea cu sfinții

Starețul îi cheamă pe credincioșii din Capitală și din țară la sărbătoarea de patru zile a Sfintei Matrona, pentru a simți harul sfinților lui Dumnezeu.

„Te poți vedea cu Sfinții lui Dumnezeu și în zilele noastre, poți să simți ajutorul lor, poți să simți harul lor și poți să simți că Dumnezeu este viu și că se împlinește și acum, aievea cuvântul Lui că Pe Cel ce vine la Mine nu-l voi da afară. Îi invităm pe toți să ne fie alături, să fie alături de obștea mănăstirii noastre la Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Matrona”, a încheiat Protos. Arsenie Irimiea.

Citește și: Sfânta Matrona va fi sărbătorită la Schitul Darvari din București: Programul evenimentelor

Foto credit: Raluca Ene / Basilica.ro

