Ce spitale și unități medicale din București asigură urgențele de Învierea Domnului

Direcția de Sănătate Publică (DSP) București a anunțat că nouă spitale pentru adulți și copii, alături de Serviciul de Ambulanță București-Ilfov, vor asigura asistența medicală de urgență în perioada 10–13 aprilie, cu ocazia sărbătorii Sfintelor Paști.

Instituția a precizat printr-un comunicat de presă că, în intervalul menționat, pentru urgențe vor funcționa următoarele unități sanitare:

Spitalul Clinic de Urgență București Floreasca,

Spitalul Clinic de Urgență Universitar,

Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Pantelimon”,

Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan”,

Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”,

Spitalul de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri,

Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice,

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”,

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „M.S. Curie”.

Serviciul de Ambulanță al Municipiului București va avea program normal de lucru și va asigura, în această perioadă, inclusiv eliberarea certificatelor constatatoare de deces la nivelul întregii Capitale. Solicitările vor fi preluate prin apel la numărul unic de urgență 112.

Totodată, DSP București va asigura un serviciu de gardă permanent, care poate fi contactat la numerele de telefon 0747.165.471 și 0722.659.492.

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Foto credit: Facebook / Spitalul Clinic de Urgență București