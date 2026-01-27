Spectacol de gală al Operei Naționale București dedicat lui Constantin Brâncuși

Prim-balerinii Operei Naționale București vor participa, pe 5 martie, la Sala Palatului, la spectacolul Bucharest International Ballet Gala – Frumos Infinit, eveniment dedicat marcării a 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși.

Pe scenă vor evolua Amyra Badro, Ada Gonzalez, Robert Enache și Jorge Barani reprezentând Opera Națională București, alături de alți artiști internaționali, informează Agerpres.

Publicul va avea ocazia să-i admire pe Daniil Simkin (artist independent, fost prim-balerin al American Ballet Theatre), Maria Kochetkova (artist independent, fostă prim-balerină a San Francisco Ballet, aflată pentru prima dată în România), Paul Marque și Bleuenn Battistoni (étoiles ale Ballet de l’Opera de Paris), Evgenia Obraztsova și Semyon Chudin (prim-balerini ai Bolshoi Theatre), Chinara Alizade (prim-balerină a Polski Balet Narodowy) și Nicolai Nazarchevici (prim-balerin al Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”).

Spectacolul va beneficia de participarea actorului Marius Bodochi.

Biletele sunt disponibile online pe iabilet și Ticketstore, precum și la Casa de Bilete a Sălii Palatului, atât fizic, cât și online.

Evenimentul se înscrie în contextul în care 2026 a fost declarat „Anul Constantin Brâncuși” în România.

