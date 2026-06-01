Centrul de Presă Basilica propovăduiește credința în Sfânta Treime și relațiile dintre spiritualitate și cultură, spune PS Varlaam Ploieșteanul

Centrul de Presă Basilica al Patriarhiei Române și-a marcat sărbătoarea patronală luni, de praznicul Sfintei Treimi. Pentru lucrătorii instituției, momentul a fost și un prilej de a mulțumi lui Dumnezeu și a-I cere sprijinul în misiunea de comunicare pe care o desfășoară.

În acest context, Sfânta Liturghie a fost oficiată la Catedrala Patriarhală istorică de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal și coordonatorul Centrului de Presă Basilica.

În cuvântul de învățătură, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel a vorbit despre semnificația sărbătorii Sfintei Treimi și lucrarea Duhului Sfânt în lume.

Perioada Duhului Sfânt în istoria mântuirii

„Această etapă, de la Pogorârea Duhului Sfânt și până la sfârșitul istoriei, la venirea cea de-a doua întru slavă multă a Fiului lui Dumnezeu, ca să judece viii și morții, este perioada Bisericii, perioada Duhului Sfânt”, a explicat Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul.

„Dar Duhul Sfânt nu lucrează despărțit de Tatăl și de Fiul, ci lucrarea aceasta de sfințire a lumii este o lucrare ca și zidirea ei, ca și mântuirea ei, o împreună-lucrare a tuturor Persoanelor Sfintei Treimi.”

„Duhul Sfânt are această dorință, acest dor neostoit de a ne sfinți viața, de a ne face mai creștini din zi în zi, de a ajuta ca să ia chip Hristos în ființa noastră”, a adăugat părintele episcop vicar patriarhal.

Focul care curăță, luminează și modelează omul

Ierarhul a explicat de ce Duhul Sfânt S-a coborât peste Sfinții Apostoli în chip de limbi de foc.

„Focul curăță nu doar fierul de rugină, ci și sufletul omului de zgura și de rugina păcatului. Îl face incandescent, adică îl înfierbântă de credința și dorul, de foamea și setea după Dumnezeu. De aceea, Cartea Apocalipsei spune că numai cei fierbinți, nu și cei căldicei, vor intra în Împărăția Cerurilor”, a afirmat Preasfinția Sa.

„Prin foc fierul devine luminos, după cum și creștinul trebuie să devină o lumină. Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât, văzând faptele voastre cele bune, să preamărească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Dar, mai ales, prin lucrarea focului, fierul devine maleabil, flexibil. Așa și prin lucrarea Duhului Sfânt omul se lasă modelat.”

Alături de ierarh, din sobor au făcut parte directorii componentelor Centrului de Presă și clerici angajați ai aceleiași instituții.

Au slujit: Pr. Teodor Gradinaciuc, consilier patriarhal coordonator la Radio Trinitas; Pr. Adrian Agachi, consilier patriarhal coordonator la Biroul de Presă al Patriarhiei Române; Pr. Ștefan Sfarghie, consilier patriarhal coordonator la Publicațiile Lumina; Pr. Alexandru Trușcă, consilier patriarhal — producător general la Trinitas TV; Pr. Sebastian Pană, consilier patriarhal — director de producție Trinitas TV; Pr. Gheorghe Iulian Lehaci (Trinitas TV și Radio Trinitas); Pr. George Aniculoaie, redactor-șef Trinitas TV; Pr. Cătălin Dobri, redactor-șef Trinitas TV; Pr. Bogdan Țifrea, redactor-șef la studioul din lași al Radio Trinitas; Pr. loan Grigore, șef serviciu administrativ la Publicațiile Lumina; Pr. Cornel Enache și Pr. Mircea Toma, reporteri Radio Trinitas; Arhid. Nicolae Iftimiu, consilier patriarhal coordonator și directorul Agenției de Știri Basilica; Arhid. Dumitru Ojog de la cabinetul Preasfințitului Părinte Varlaam Ploieșteanul; Arhid. Gheorghe-Cristian Popa, consilier patriarhal coordonator Trinitas TV; Diac. Bogdan Radu, redactor-șef la Departamentul de știri Trinitas TV; și Diac. Andrei Butu, reporter Radio Trinitas.

Slujbă de mulțumire

Liturghia a fost urmată în catedrală de un Te Deum, slujbă de mulțumire, adusă pentru întreaga activitate a Centrului de Presă Basilica al Patriarhiei Române, fondat de Părintele Patriarh Daniel.

„Programul Centrului de Presă Basilica rămâne același: de a promova sfânta și dreapta credință, credință care are ca dogmă, ca învățătură de temelie, credința în Preasfânta Treime, Dumnezeu, Unul în ființă și întreit în Persoane”, a spus Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul.

„Centrul de Basilica cultivă relațiile dintre spiritualitate și cultură, dintre credință și știință, promovează activitățile tinerilor creștini din țara noastră, contribuie la prevenția anumitor boli prin emisiunile dedicate îngrijirii sănătății. Dar un scop esențial este de a promova multele activități pe care Biserica le desfășoară în plan pastoral, misionar, educativ, dar mai ales în plan filantropic, caritativ.”

Ceremonie festivă

După slujbe, în Sala Europa Christiana a Palatului Patriarhiei, a avut loc o ceremonie în cadrul căreia Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a acordat distincții lucrătorilor Centrului de Presă care s-au evidențiat prin merite deosebite.

„De la înființarea sa, Centrul de Presă BASILICA a fost un dar al lui Dumnezeu pentru Biserica Ortodoxă Română și pentru poporul român dreptcredincios, prin contribuția sa esențială la promovarea valorilor credinței ortodoxe, la informarea corectă și echilibrată a oamenilor și la formarea unei conștiințe creștine într-o lume aflată în schimbare rapidă”, a spus Părintele Patriarh Daniel.

„Componența sa multiplă – Radio TRINITAS, TRINITAS TV, Ziarul Lumina, Agenția de știri BASILICA și Biroul de Presă – exprimă măsura în care Biserica folosește mijloacele moderne de comunicare, nu pentru a concura cu lumea mediatică, ci pentru a transfigura și sfinți prin harul Domnului nostru Iisus Hristos spațiul informațional contemporan.”

Cuvântul Preafericirii Sale a mai inclus referiri la catehizare și comunicarea în familia creștină.

„Pastorația familiei creștine este astăzi și o pastorație a comunicării, deoarece iubirea smerită, sinceră și darnică se cultivă prin cuvânt bun, prin gest de respect și prin ajutor reciproc”, a subliniat Părintele Patriarh Daniel.

Părintele Patriarh Daniel a acordat următoarele ordine și distincții:

Ordinul „Maica Domnului Rugătoarea”: Pr. Gheorghe Iulian Lehaci (Trinitas TV și Radio Trinitas) și Dragoș Lupașcu (Centrul de Presă Basilica).

Ordinul „Sfântul Antim Ivireanul”: Teodora Stanciu (Radio Trinitas), Luiza Barcan (Radio Trinitas), Mircea Florescu (Agenția de Știri Basilica), Alexandru Boboc (Agenția de Știri Basilica);

Ordinul Sfântul loan Gură de Aur: Părintele Ciprian-Florin Apetrei (Publicațiile lumina);

Ordinul Crucea „Sfânta Maria Brâncoveanu”: Ludmila Șișu (Trinitas TV și Radio Trinitas), Cristina Teleanu (Trinitas TV), Alina Cândea (Trinitas TV), Raluca Olar (Trinitas TV), Diana Parizianu (Radio Trinitas), Irina Marilena Chiriac (Radio Trinitas), Veronica Drăgulin (Publicațiile Lumina), Nicoleta Olaru (Publicațiile Lumina);

Ordinul Sanctus Stephanus Magnus: Părintele loan Grigore (Publicațiile Lumina).

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a primit un buchet de flori din partea angajaților Centrului de Presă Basilica, iar ceremonia s-a încheiat cu realizarea unei fotografii oficiale cu Părintele Patriarh Daniel și toți angajații Centrului de Presă Basilica al Patriarhiei Române.

Despre Centrul de Presă Basilica

Centrul este format din cinci componente, dintre care două erau deja funcționale înainte de 2007, la nivelul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, înființate tot la inițiativa actualului Patriarh al României, pe atunci Mitropolit al Moldovei și Bucovinei.

Agenția de știri Basilica a început să funcționeze ca departament în 2007, dar funcționează efectiv, publicând primele știri, din 2008.

Trinitas TV, înființat în 2007, produce și difuzează programe religioase, informative și transmisiuni în direct de la evenimente religioase și culturale. Din 2023, emite și în format HD, iar din 2025 și-a înființat propria platformă de streaming.

Radio Trinitas a fost înființat în 1998, la Iași, și emite în prezent din Capitală și din studiourile locale de la Iași, Sibiu și Craiova, în toată țara, pe 56 de frecvențe terestre, precum și online, sub formă de live streaming sau prin intermediul aplicațiilor pentru Android și iOS.

Publicațiile Lumina sunt:

Vestitorul Ortodoxiei , cel mai vechi periodic al Bisericii, a fost tipărit prima dată în noaptea dintre 28 și 29 decembrie 1989. Între realizatori și colaboratori s-au numărat Sf. Pr. Dumitru Stăniloae și Pr. Prof. Constantin Galeriu.

, cel mai vechi periodic al Bisericii, a fost tipărit prima dată în noaptea dintre 28 și 29 decembrie 1989. Între realizatori și colaboratori s-au numărat Sf. Pr. Dumitru Stăniloae și Pr. Prof. Constantin Galeriu. Chemarea Credinței , înființată în 1993, este o revistă lunară de educație duhovnicească destinată copiilor și este produsă de o subredacție a Vestitorului Ortodoxiei.

, înființată în 1993, este o revistă lunară de educație duhovnicească destinată copiilor și este produsă de o subredacție a Vestitorului Ortodoxiei. Ziarul Lumina , înființat în 2005 la Iași, este unicul cotidian creștin ortodox din lume.

, înființat în 2005 la Iași, este unicul cotidian creștin ortodox din lume. Lumina de Duminică apare săptămânal ca supliment al Ziarului Lumina, cu articole de cultură, analiză și reflecție duhovnicească.

Biroul de presă și relații publice al Patriarhiei Române a fost înființat în 1990, la București, de vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist, pentru a asigura comunicarea oficială a Patriarhiei Române cu mass-media și societatea civilă.

Centrul de Presă Basilica al Patriarhiei Române este partener al mai multor instituții de reputație în proiecte de comunicare mediatică: spre exemplu, Agenția Națională de Presă Agerpres sau Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

