Societatea Femeilor Ortodoxe din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei a organizat un eveniment dedicat noilor sfinte românce

Societatea Națională a Femeilor Ortodoxe Române din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei (SNFOR-ABV) a organizat la Buzău un eveniment dedicat celor 16 sfinte femei românce canonizate în anul 2025 de Biserica Ortodoxă Română.

Evenimentul s-a desfășurat sâmbătă la Ceainăria Culturală din municipiul Buzău și a reunit membre ale asociației, alături de tinere și credincioase care au dorit să cunoască mai bine viețile sfintelor.

Programul evenimentului

În deschiderea manifestării, moderatoarea evenimentului, Cristina Rotărescu, a explicat că inițiativa organizării acestei întâlniri a luat naștere după participarea la proclamarea generală a canonizării noilor sfinte românce.

Programul a fost structurat în jurul a 16 momente distincte, fiecare dedicat uneia dintre noile sfinte românce. Participanții au avut ocazia să descopere aspecte din viața, pătimirea și mărturisirea acestora, fiind evidențiate virtuțile care le-au făcut modele pentru credincioșii de astăzi.

După fiecare prezentare, un grup de eleve de la Liceul Teoretic „Grigore Gheba” din Dumitrești, județul Vrancea, coordonat de Diana Bucur, a interpretat troparul sfintei prezentate, oferind un moment de rugăciune și reflecție.

Un reper moral într-o lume secularizată

La finalul evenimentului, președinta SNFOR-ABV, Neluța Mirela Furtună, a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Ciprian pentru susținerea constantă acordată activităților cultural-educaționale și misionare desfășurate în cadrul organizației.

„Cele 16 sfinte reprezintă un reper moral esențial într-o lume secularizată. Ele demonstrează că sfințenia nu are hotare de timp, gen sau statut social, ci este rodul iubirii curate față de Dumnezeu și de aproapele”, a subliniat președinta SNFOR-ABV.

Potrivit organizatorilor, întâlnirea a urmărit să aducă în atenția publicului exemple autentice de credință și dăruire, oferite de femeile care au sfințit pământul românesc prin rugăciune, jertfă și mărturisire creștină.

Anul 2026 a fost proclamat în Patriarhia Română drept Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame).

Foto credit: Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei