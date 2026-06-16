Slujba Soborului Sfinților Athoniți este disponibilă online (Text integral)

În apropierea Duminicii a 3-a după Rusalii, când este sărbătorit Soborul Sfinților Athoniți, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a publicat online slujba săvârșită în această zi.

Textul slujbei cuprinde rânduielile liturgice specifice, sinaxarul Soborului Sfinților Athoniți, și cântările dedicate acestora.

Rânduiala, acatistul și paraclisul sfinților, au fost aprobate de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința de la începutul lunii iunie.

Pentru a veni în ajutorul clericilor și al cântăreților de la strană, slujba este disponibilă online și poate fi consultată aici.

De asemenea, rânduiala se regăsește și pe site-ul Tipografiei Cărților Bisericești, la secțiune „Răsfoiește cartea”.

Slujba Soborului Sfinților Athoniți va fi publicată în format tipărit în perioada următoare.

Duminica Soborului Sfinților Athoniți este serbată anul acesta pentru prima dată. Aceasta este celebrată în Duminica a 3-a după Rusalii, venind în mod firesc după Duminica Tuturor Sfinților și cea a Sfinților Români, cele două duminici care urmează după Rusalii.

Foto credit: Tipografia Cărților Bisericești