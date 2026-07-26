Episcopul Veniamin a sfințit o nouă troiță: Crucea a devenit semnul biruinței asupra morții

Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud a sfințit sâmbătă o nouă troiță la Mănăstirea „Sfânta Treime” din localitatea Roșu, Republica Moldova.

Ierarhul a subliniat că Sfânta Cruce „a devenit semnul biruinței asupra morții și al izbăvirii neamului omenesc din robia păcatului și a diavolului”.

Semn al credinței

Preasfinția Sa a explicat înțelesul profund al crucii în viața creștinilor, arătând că, deși în vechime era un instrument de tortură, prin jertfa lui Hristos, a devenit izvor de izbăvire.

„Mântuitorul a primit să pătimească pentru ca pe noi să ne izbăvească din robia morții și a diavolului și să ne dăruiască harul și puterea de a rămâne în comuniune permanentă cu Dumnezeu”, a spus ierarhul.

Totodată, Preasfințitul Părinte Veniamin a evidențiat tradiția din Basarabia de a ridica troițe la răscruci de drumuri, în fața bisericilor sau în locuri marcate de evenimente importante, devenind mărturii ale credinței.

„Fiecare dintre noi, privind spre Sfânta Cruce, să ne asumăm crucea vieții noastre cu smerenie și demnitate și așa vom primi harul Celui răstignit”.

Noua troiță a fost înălțată cu sprijinul mai multor binefăcători, pe locul uneia mai vechi, deteriorate de trecerea timpului.

Foto credit: Facebook / Episcopia Basarabiei de Sud