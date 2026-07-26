Ce avem este doar al nostru sau poate deveni binecuvântare și pentru alții, explică PS Paisie Sinaitul

„Să vedem dacă ceea ce avem este doar al nostru sau poate deveni binecuvântare și pentru alții”, a subliniat Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul, duminică, la Mănăstirea „Sfânta Maria” din Techirghiol, județul Constanța.

Pornind de la dialogul dintre Mântuitorul și Apostoli din Evanghelia înmulțirii pâinilor, Preasfinția Sa a arătat că îndemnul „Dați-le voi să mănânce!” nu îi cheamă pe oameni să fie simpli spectatori ai suferinței aproapelui, ci să devină răspuns la nevoile celor din jur.

„În fața nevoii reale a mulțimii de a primi hrană după o zi de lipsă, ucenicii au găsit soluția: Dă drumul mulțimii. Cu alte cuvinte, fiecare să se descurce singur. De câte ori nu procedăm și noi la fel? Vedem un om aflat în nevoie și spunem: Dumnezeu să-l ajute!, dar fără să ne întrebăm dacă nu cumva Dumnezeu vrea să-l ajute prin mâinile noastre”.

Ierarhul a explicat că întrebarea adresată apostolilor – „Câte pâini aveți? Mergeți și vedeți” – este, de fapt, o chemare la cercetarea propriei conștiințe și a modului în care fiecare își folosește bunurile primite de la Dumnezeu.

„Operațiunea aceasta de verificare a fost cerută atunci de Hristos de la Apostolii Săi. Însă, această verificare este cerută și azi de Hristos de la noi toți”.

Binecuvântarea se înmulțește prin dăruire

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a evidențiat că minunea înmulțirii pâinilor descoperă logica Evangheliei, diferită de egoism și dorința de acumulări materiale: „De multe ori, noi oamenii chiar și atunci când avem și când nu prea avem, sau avem puțin, căutăm să păstrăm cu crispare”.

„Minunea înmulțirii pâinilor ne arată că Domnul Iisus Hristos nu ține cont de cantitatea pâinilor, El vrea ca pâinea existentă să fie împărțită”.

„Aceasta este logica Evangheliei. Noi socotim că siguranța vine din ceea ce păstrăm. Dumnezeu ne spune că adevărata binecuvântare vine din ceea ce dăruim”, a adăugat Preasfinția Sa.

Totodată, ierarhul a atras atenția că adevărata sărăcie începe atunci când omul refuză să împartă ceea ce a primit: „Când pâinea mea devine pâinea noastră, atunci și puținul ajunge. În schimb, foamea începe atunci când eu țin pâinea mea doar pentru mine”.

„De această înmulțire prin împărțire depinde viața, nu de bunurile multe sau puține pe care le posedăm egoist. Sunt îndeajuns cinci pâini dăruite, împărțite, pentru a schimba lumea”.

Pâinea, semn al comuniunii

Episcopul vicar patriarhal a explicat că pâinea nu este doar hrană pentru trup, ci și expresie a comuniunii: „În mod surprinzător, în relatarea acestei minuni a înmulțirii pâinilor nu se vorbește niciodată de înmulțire. Dimpotrivă, verbele folosite sunt „a frânge, a da, a împărți” (cf. Luca 9, 16). Așadar, nu se subliniază înmulțirea, ci împărtășirea, comuniunea”.

„Hristos Domnul Se roagă, binecuvântează cele cinci pâini și începe să le frângă, să le împartă. Și acele cinci pâini și doi pești nu se mai termină, până când toți se satură”, a spus Preasfinția Sa.

Ierarhul a arătat că fiecare trebuie să răspundă chemării lui Dumnezeu prin dărnicie și comuniune, amintind că „puținul nostru este suficient în ochii Domnului dacă nu-l ținem doar pentru noi, dacă puținul nostru îl oferim, îl împărțim, pentru ca Hristos să îl înmulțească și să sature mulțime de oameni”.

„Omul nu trăiește numai cu pâine. Alături de foamea trupească, care se poate potoli cu pâine, omul suferă de o foame mai profundă, foamea după viața veşnică, foamea de a fi în comuniune cu Dumnezeu”.

„Să ne rugăm și să ne dorim, așadar, să ne fie și nouă foame și sete după Dumnezeu, după cuvântul Său, după Sfântul Său Trup și Sfântul său Sânge, după Sfânta și Dumnezeiasca Împărtășanie”, a îndemnat la final Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul.

Foto credit: Basilica.ro