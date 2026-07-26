PS Timotei Prahoveanul: Mântuitorul ne cere fiecăruia să oferim măcar puțin dacă nu putem da totul din ceea ce avem

„Mântuitorul ne cere fiecăruia dintre noi să oferim măcar puțin dacă nu putem oferi totul din ceea ce avem”, a subliniat Episcopul vicar Timotei Prahoveanul al Arhiepiscopiei Bucureștilor, duminică, în Parohia Tătaru din județul Prahova.

Pornind de la relatarea evanghelică a minunii înmulțirii pâinilor, Preasfinția Sa a explicat că miile de oameni adunate în jurul Mântuitorului au rămas întreaga zi ascultând cuvântul Său, fără să fie preocupați de hrană.

„Nu le-a fost nici foame, nici sete, pentru că mai importantă decât hrana este învățătura, mai ales atunci când vine de la Mântuitorul însuși, așa cum au avut ei privilegiul atunci când se aflau împreună cu Domnul”.

Ierarhul a explicat că îndemnul adresat de Mântuitorul apostolilor depășește contextul istoric al minunii și se adresează fiecărui creștin: „Dați-le voi să mănânce. Adică oferiți-le și voi cuvânt de învățătură și dați-le și hrană dacă veți avea. Și întrucât această istorisire a minunii ne este relatată de toți cei patru evangheliști, lucru care se întâmplă foarte rar”.

„Doar Învierea mai este relatată de toți cei patru evangheliști. Ceea ce ne arată că între Înviere și înmulțirea pâinilor și peștilor este o legătură deosebită. Aceea care privește Euharistia”, a spusps t Preasfinția Sa.

Recunoștința aduce binecuvântare

Referindu-se la hrănirea oamenilor în pustiu, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a evidențiat modul în care Dumnezeu are grijă creația Sa.

„Părinții Bisericii, vorbind despre înmulțirea aceasta, ne aduc aminte de cuvântul Psalmistului, care vorbește despre faptul că atunci când Dumnezeu privește asupra pământului și binecuvintează, toate se umplu de bunătăți: Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți”.

„Aceasta este milostivirea lui Dumnezeu cea fără margini, revărsată asupra persoanelor, și asupra creației, asupra ogoarelor, asupra holdelor, asupra grădinilor, asupra pădurilor”.

Totodată, ierarhul a arătat că gestul Mântuitorului înainte de înmulțirea pâinilor este un îndemn pentru oameni de a mulțumi lui Dumnezeu pentru toate darurile primite: „Evanghelia de astăzi ne învață să privim la cer ori de câte ori aici avem o bucată de pâine”.

„Darul se înmulțește atunci când cineva mulțumește. Iar când uităm să mulțumim, putem rămâne și lipsiți de mulțimea darurilor lui Dumnezeu”.

Euharistia, împlinirea înmulțirii pâinilor

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a arătat că minunea înmulțirii pâinilor preînchipuie Taina Sfintei Împărtășanii: „Părinții Bisericii, luând aminte la istorisirea acestei minuni, au statornicit încă dintru început, din primele veacuri creștine, ca la Sfânta Euharistie să fie aduse tocmai cinci pâini”.

„Înmulțirea pâinilor și mulțimea de acolo anunța o altă masă împărătească mult mai importantă. Poate mulți dintre cei din pustiu nu înțelegeau valoarea pâinilor și a peștilor înmulțiți de Mântuitorul. Dar, cu alt prilej, Mântuitorul avea să vorbească despre un ospăț împărătesc la care vor fi chemați toți”.

Citându-l pe Sfântul Ioan Gură de Aur, Preasfinția Sa a amintit îndemnul de a ne împărtăși cu Trupul și Sângele lui Hristos: „Să venim cu bucurie și cu teamă la ospățul la care suntem poftiți de Mântuitorul. Cu bucurie pentru că nu este bucurie mai mare decât Euharistia. Dar adaugă și cu teamă pentru că niciunul dintre noi nu este vrednic”.

„Sfântul Ioan Gură de Aur formulează într-o asemenea manieră chemarea adăugând la bucuria care trebuie să ne însuflețească pe toți și teama sau regretul profund al fiecare dintre noi pentru că nu suntem la măsura chemării și la măsura momentului respectiv. Dar totuși venim cu inimă smerită, înțelegând din cuvintele marilor Părinți îndemnul de a ne apropia de această pâine care s-a coborât din Cer”.

„Nu este bucurie mai mare, decât aceea de a fi în preajma Mântuitorului, și mai ales de a ne împărtăși cu Trupul și Sângele Lui”, a explicat la final Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.

Foto credit: Ziarul Lumina