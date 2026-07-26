Familii din Suceava au aniversat 50 de ani de căsătorie: Iubirea este o virtute care se lucrează, spune IPS Calinic

Un număr de 199 de familii din Suceava au aniversat în zilele de vineri și sâmbătă 50 de ani de căsătorie printr-un eveniment organizat de Primăria Municipiului Suceava în colaborare cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților.

Cu acest prilej, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, a transmis un mesaj cuplurilor ajunse la jubileul Nunții de Aur, care a fost citit de Episcopul vicar Damaschin Dorneanul. Înaltpreasfinția Sa a subliniat că „iubirea este o virtute care se lucrează și se cizelează în fiecare zi”.

Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților a precizat că aniversarea unei jumătăți de secol de căsnicie reprezintă mai mult decât trecerea timpului, fiind mărturia unei vieți clădite în credință, răbdare și statornicie: „O căsătorie care dăinuie de 50 de ani, sau chiar mai mult, este o binecuvântare pentru societate”.

„O iubire adevărată nu schimbă doar două persoane, ci schimbă lumea din jurul celor doi. Nu există societate puternică fără familii durabile, fiindcă istoria unui popor se scrie mai întâi în jurul mesei din casă și abia apoi în cărțile sale ”.

Înaltpreasfinția Sa a evidențiat valoarea fidelității, afirmând că „este cea mai curajoasă alegere pe care o poate face un om în viață”. Totodată, i-a îndemnat pe participanți să privească familia drept „cel dintâi altar al iubirii”, exprimându-și dorința ca exemplul lor să fie „o lumină pentru cei tineri, o încurajare pentru cei încercați și o mărturie vie că iubirea binecuvântată de Tine, Dumnezeul nostru, poate birui timpul, încercările și neputințele omenești”.

Recunoștința comunității

Evenimentul s-a desfășurat în Sala „Pimen” a Centrului Eparhial Suceava. Alături de sărbătoriți s-au aflat copiii, nepoții și rudele acestora.

Primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, a felicitat cuplurile pentru exemplul oferit comunității și pentru moștenirea morală și spirituală pe care o lasă generațiilor următoare.

Într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook, Primăria Municipiului Suceava a transmis că „în total, 199 de familii au primit recunoștința comunității pentru o viață construită împreună, în credință, răbdare și iubire”.

Totodată, reprezentanții administrației locale au anunțat că fiecare familie participantă va primi fotografia realizată în cadrul evenimentului, înrămată, „ca o amintire a unei zile în care Suceava le-a mulțumit pentru exemplul pe care îl oferă generațiilor de astăzi și celor care vor veni”.

Momentul festiv a fost completat de un recital susținut de arhid. Ieremia Sărmaș și membrii Grupului Psaltic „Dimitrie Suceveanu” al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava. Cuplurile aniversate au primit diplome și daruri din partea Primăriei Municipiului Suceava, iar Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a oferit fiecărei familii câte o icoană.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților