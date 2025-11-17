Cercetători din trei continente au participat la Simpozionul Internațional despre spiritualitatea Banatului

Cercetători din România, Serbia, Africa de Sud și Canada au participat săptămâna trecută la cea de a patra ediție a Simpozionului internațional „Istorie, Cultură și Spiritualitate în Banat” desfășurat la Timișoara.

Anul acesta, simpozionul se desfășoară sub tematica omagială și comemorativă a Centenarului Patriarhiei Române și a duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea.

În Sala de festivități a Mitropoliei Banatului a avut loc deschiderea evenimentului. În cadrul sesiunii inaugurale, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a evidențiat rolul esențial al Aradului în pregătirea Marii Uniri.

Mitropolitul Banatului a amintit că la Arad „s-a conturat și ideea Patriarhiei pentru Biserica Ortodoxă Română”, încă din 1919, în contextul negocierilor de la Paris.

Mitropolitul Ioan a explicat că, deși România a ieșit din Primul Război Mondial cu un teritoriu aproape dublu, „am plecat totuși pierzând frați, teritorii și suflete”, fapt ce justifică „jalea patriarhului Miron Cristea la trasarea graniței cu Serbia”.

Model pentru o Europă unită

Academicianul Dan Dubină, președintele Filialei Timișoara a Academiei Române, a subliniat specificul multietnic al Banatului: „Dacă ne însușim mottoul Uniunii Europene, unitate în diversitate, acesta se aplică deplin Banatului, care poate fi privit ca model pentru o Europă unită”.

În plen au susținut comunicări Preasfințitul Părinte Emilian, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, părintele conferențiar Mihail Săsăujan și părintele conferențiar Paul Cezar Hârlăoanu.

Episcopul vicar a prezentat implicarea Eparhiei Aradului în păstrarea unității bisericești și românești.

Părintele Mihail Săsăujan a analizat valoarea diplomatică a călătoriei patriarhului Miron Cristea din 1927 la Constantinopol, Atena, Alexandria și Ierusalim, iar părintele Paul Cezar Hârlăoanu a vorbit despre lectura Sfintei Scripturi ca mod de mărturisire a credinței.

Programul simpozionului

Programul simpozionului a fost structurat pe trei secțiuni tematice: Mărturia Bisericii în trecut și astăzi; Centenarul Patriarhiei Române și Istorie Ecleziastică Bănățeană.

„Simpozionul a avut, încă de la prima ediție, scopul de a recupera istoria bisericească a Banatului și de a integra Mitropolia în manifestările științifice ale anului omagial”, a precizat părintele lector Daniel Alic, organizatorul evenimentului.

Simpozionul Internațional „Istorie, Cultură și Spiritualitate în Banat” este organizat de Mitropolia Banatului, în parteneriat cu Filiala Timișoara a Academiei Române și Asociația Cultural-Filantropică „Ioan Oprea”.

