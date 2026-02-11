Preoții de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor organizează o serie de dialoguri cu profesorii de teologie

Sectorul Social-Filantropic și Misionar al Arhiepiscopiei Bucureștilor și Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București vor desfășura în Postul Mare proiectul „Teologia, știință spre folosul slujirii aproapelui” – o serie de dialoguri sincere și deschise între preoții de caritate și mediul academic al teologiei ortodoxe.

„Prin aceasta ne propunem să avem o legătură din ce în ce mai strânsă cu textul Sfintei Scripturi și să apelăm la înțelepciunea Părinților Bisericii pentru a da răspuns, în primul rând nouă, la preocupările personale și în al doilea rând la provocările actuale întâlnite în societate”, transmite Părintele Alin Nica, coordonatorul preoților de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor.

„Considerăm că experiența practică și teoretică a părinților profesori invitați poate să aducă, pe de o parte, lămuriri folositoare și pe de altă parte, să deschidă teme noi de discuție pentru viitoarele întâlniri.”

Întâlnirile vor începe cu Liturghia Darurilor înainte sfințite sau cu Sf. Maslu, apoi dialogurile se vor desfășura sub formă de prelegeri completate cu câte o sesiune de întrebări și răspunsuri adresate de preoții de caritate invitaților din mediul academic.

Program

12 martie: Cercul pastoral al preoților de caritate din Sectorul 2 al Capitalei

Locație – Biserica „Sfântul Proroc și Înaintemergător Ioan Botezătorul” a Fundației Sfânta Tecla, șos. Fabrica de Glucoză nr. 13;

Ora 08:00 – Liturghia Darurilor înainte sfințite.

Invitați

Pr. Asist. Univ. Dr. Mihail Grobnicu va susține o scurtă prezentare cu titlul „Despre răbdare în familia creștină”;

Pr. Conf. Dr. Marian Vild va susține prelegerea „Slujire și paternitate: portretul biblic al familiei clericului”.

19 martie: Cercul pastoral al preoților de caritate din sectoarele 3, 4 și 5 ale Capitalei

Locație – Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” a Institutului de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională ORL „Prof. Dr. Dorin Hociotă”, str. Mihai Cioranu nr. 21;

Ora 10:00 – Taina Sf. Maslu în sobor de preoți de caritate.

Invitați

Pr. Dr. Teodor Berbece va susține o prezentare cu titlul „Aspecte pastorale contemporane care privesc Taina Sfintei Spovedanii”;

Pr. Conf. Dr. Gheorghe Holbea va susține prelegerea „Sănătatea mintală din punct de vedere filocalic și din punct de vedere psihoterapeutic”.

24 martie: Cercul pastoral al preoților de caritate din sectorul 1 al Capitalei

Locație – Capela „Sf. Mare Mc. Ecaterina” din cadrul DGASPC Sector 1, bd. Mărăști nr. 14 bis;

Ora 08:00 – Liturghia Darurilor înainte sfințite.

Invitați

Pr. Tudorel Peiu va susține o scurtă prezentare cu titlul „Educația copiilor în familiile de preoți”;

Pr. Lect. Dr. Mihai Aurel va susține prelegerea „Acrivie și iconomie în slujirea preotului de caritate: provocări și soluții pastorale”.

31 martie: Cercul pastoral al preoților de caritate din județul Prahova

Locație – Biserica „Sfântul Proroc și Înaintemergător Ioan Botezătorul” a Fundației Sfânta Tecla, șos. Fabrica de Glucoză nr. 13;

Ora 08:00 – Liturghia darurilor înainte sfințite.

Invitați

Pr. Lect. Dr. Alexandru Barna va susține prelegerea „Metamorfozele păcatului și ale vinovăției în pastorația contemporană”.

Foto credit: Doxologia.ro / Oana Nechifor