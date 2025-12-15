Moment aniversar la Sângeorz-Băi, marcat printr-o slujbă de sfințire oficiată de Mitropolitul Clujului

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, a sfințit, duminică, crucile ce vor fi așezate pe turla și pe acoperișul bisericii „Sfântul Ierarh Nicolae” din Sângeorz-Băi.

Evenimentul a avut loc în contextul în care parohia a sărbătorit 150 de ani de la punerea pietrei de temelie a bisericii, un eveniment major în viața comunității, relatează Mitropolia Clujului.

IPS Andrei a săvârșit Sfânta Liturghie, după care le-a vorbit credincioșilor despre „Ospățul credinței”: cum ne pregătim pentru marele praznic al Nașterii Domnului. Mai exact, ierarhul a precizat că, pe lângă cele materiale, trebuie îngrijite cele ale sufletului, cu ajutorul credinței, accentul fiind pus pe participarea la Sfânta Liturghie și primirea Sfintei Împărtășanii.

Tot în cadrul slujbei, Înaltpreasfinția Sa l-a hirotonit diacon pe Andrei Zangăr, care urmează a fi preotul parohiei Gârbău din județul Cluj.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul parohial. La momentul chinonicului, precum și la finalul slujbei, grupul de copii al parohiei, coordonat de prof. Anamaria Flore, a oferit un scurt recitat de colinde.

Dinstincții pentru cei care duc istoria mai departe

Pentru implicarea activă în viața și activitățile parohiei, în semn de apreciere și recunoștință, Mitropolitul Clujului i-a acordat doamnei Anamaria Flore Ordinul „Episcop Nicolae Ivan” pentru mireni, doamnei Ioana Ani, dirijor secund al corului parohial, i-a oferit Ordinul „Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin” pentru mireni.

Doamnei Mărioara Avram, dirijor secund al corului parohial, i-a fost oferit Ordinul „Sfinții Martiri Năsăudeni”.

Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din orașul-stațiune Sângeorz-Băi a fost ridicată în perioada 1875–1880, din piatră și cărămidă, prin contribuția și jertfa credincioșilor din localitate, sub îndrumarea preotului Simion Tanco.

De-a lungul timpului, lăcașul de cult a trecut prin mai multe lucrări de restaurare. Cele mai recente intervenții de renovare, consolidare și înfrumusețare au avut loc între anii 2016–2018. În data de 23 septembrie 2018, biserica a fost resfințită de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei. Tot în acel an a fost sfințit și monumentul dedicat eroilor din localitate.

Foto credit: Mitropolia Clujului

