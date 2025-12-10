IPS Andrei a participat la sărbătoarea Institutului de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, a participat luni la sărbătoarea Institutului de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca.

Aflată la a patra ediție, manifestarea s-a desfășurat în prezența reprezentanților mediului academic, ai comunității culturale clujene, precum și a autorităților locale și județene.

IPS Andrei, care deține distincția de membru de onoare al Institutului, a ținut un cuvânt de binecuvântare. Președintele Academiei Române, prof. Ioan-Aurel Pop, a rostit un discurs, iar prof. Ioan Bolovan a fost moderator al evenimentului.

Colinde pentru cercetători

Evenimentul a marcat atât contribuțiile importante din cercetarea istorică, cât și inițiativele antreprenoriale care sprijină munca științifică.

Au fost prezentate și numeroase volume apărute în 2025, realizate de cercetători, colaboratori și membri de onoare ai institutului.

La final, grupul de teologi „Sfântul Ierarh Nectarie” din Dej a susținut un recital de colinde.

Foto credit: Academia Română – Filiala Cluj-Napoca / Facebook

