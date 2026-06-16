Sfințire de biserică în Caraș-Severin: O cetate de scăpare pentru cei care se roagă Sfintei Treimi, spune PS Lucian

Episcopul Lucian al Caransebeșului a sfințit duminică biserica Schitului Borloveni din județul Caraș-Severin, închinată Sfinților Români și Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a subliniat importanța lăcașului de cult: „O cetate de scăpare pentru toți cei care se roagă Sfintei Treimi”.

Lăcașul de cult a fost ridicat în numai doi ani de la sfințirea pietrei de temelie, care a avut loc în iulie 2024.

Ierarhul a subliniat semnificația duhovnicească a unei biserici nou sfințite, pe care a numit-o loc al întâlnirii omului cu Dumnezeu și cale spre mântuire: „O poartă s-a deschis astăzi spre Cer, pentru că orice biserică târnosită este o poartă către Împărăția Cerurilor”, a spus Preasfințitul Părinte Lucian.

Ierarhul a arătat că sfințenia nu este o țintă imposibil de atins, amintind că Biserica Ortodoxă Română a proclamat în ultimii ani noi sfinți români, mărturisitori, mucenici și cuvioși.

Referindu-se la hramul așezământului monahal, Preasfinția Sa a arătat bucuria prilejuită de eveniment: „Astăzi bucuria noastră este deplină pentru că într-o duminică a Tuturor Sfinților Români, am sfințit o biserică închinată Sfinților Români, o biserică care va fi deschisă în fiecare zi pentru credincioșii dornici de liniște, de pace sufletească, de sfințenie și de mântuire”.

Lucrarea comunității

În cadrul evenimentului, Preasfințitul Părinte Lucian i-a oferit protosinghelului Teofil Zamela, ctitorul schitului, o diplomă de excelență și o cruce pectorală, în semn de apreciere pentru eforturile depuse la ridicarea așezământului monahal.

Părintele Teofil Zamela de la Schitul Borloveni a subliniat importanța momentului pentru comunitate.

„Mulțumim tuturor celor care astăzi ați venit să participați la această mare bucurie și mai ales să participați la acest moment istoric, pentru că orice târnosire de biserică și orice act de ctitorie și orice lucru până la urmă pe care îl facem în numele Domnului este un act istoric”, a declarat protosinghelul pentru Trinitas TV.

Totodată, monahia Dimitria Iosif a fost aleasă stareță a schitului. După Sfânta Liturghie, au fost sfințite și clopotele noului așezământ monahal din Valea Almăjului.

Foto credit: Episcopia Caransebeșului