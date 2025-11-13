Sfinții Martiri Năsăudeni, sărbătoriți pe plaiurile natale, la Mănăstirea Bichigiu

Sfinții Martiri și Mărturisitori Năsăudeni au fost sărbătoriți, miercuri, pe plaiurile natale de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, care a slujit la Mănăstirea „Sfânta Treime” din Bichigiu, județul Bistrița-Năsăud.

Praznicul Sfinților Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra și Vasile din Telciu a fost ocazia pentru săvârșirea primei Sfinte Liturghii Arhierești în noua biserică a mănăstirii.

Împreună cu un sobor de clerici, IPS Andrei a vorbit despre modelul de credință mărturisitoare al Sfinților Martiri Năsăudeni, pornind de la versetele Scripturii: „Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri” (Matei 10, 32-33).

Dacă Sfinții Martiri Năsăudeni au fost prigoniți pentru credința lor de către autoritățile austriece ale vremii, IPS Andrei s-a referit și la Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj, care a fost persecutat de regimul comunist.

Vatră de jumătate de mileniu

În cadrul slujbei, ierarhul l-a hirotonit ieromonah pe ierodiaconul Atanasie Corchiș, viețuitor în cadrul așezământului monahal, iar pe asist. univ. drd. Bogdan Șopterean de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca l-a hirotonit diacon. Acesta urmează a fi hirotonit preot pe seama Parohiei Jucu de Sus, Protopopiatul Cluj I, a precizat Mitropolia Clujului.

La Sfânta Liturghie au asistat un număr mare de credincioși, precum și reprezentanți ai autorităților locale și județene.

Mănăstirea „Sfânta Treime” din Bichigiu a fost înființată în anul 1997, pe locul unei vechi vetre monahale, amintită în documentele istorice ca datând din anul 1523.

Obștea monahală este formată din șase călugări, stareț fiind protosinghelul Irineu Paneș.

Foto credit: Mitropolia Clujului

