Sfântul Sinod întrunit la Palatul Patriarhiei: Au fost prezentate Anuarul și Sinaxarul Sinodal

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-a întrunit vineri în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. La finalul lucrărilor pe comisii au fost prezentate Anuarul Sfântului Sinod și Sinaxarul Sinodal al Bisericii Ortodoxe Române.

Alături de ierarhii Bisericii Ortodoxe Române, au participat și reprezentanți ai Cancelariei Sfântului Sinod.

După apelul nominal, citit de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal și Secretarul Sfântului Sinod, constatându-se prezența statutară, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a declarat deschisă ședința și a prezentat repartizarea lucrărilor și componența comisiilor sinodale.

Cele patru comisii în care s-a lucrat au fost: cea pastorală, monahală și socială; cea teologică, liturgică și didactică; cea canonică, juridică și pentru disciplină; respectiv cea pentru comunități externe, relații interortodoxe, intercreștine și interreligioase.

Prezentare de publicații oficiale

La finalul primei părți a ședinței, au fost prezentate Anuarul Sfântului Sinod pe anul 2025 (anul X) și Sinaxarul Sinodal al Bisericii Ortodoxe Române în 13 volume, ambele publicate de Institutul Biblic și de Misiune Ortodoxă.

Prezentarea lucrărilor a fost făcută de pr. prof. dr. George Grigoriță, consilier patriarhal la Cancelaria Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

„Aceștia sunt sfinții care sunt aprobați de Sfântul Sinod, fiindcă ei sunt foarte mulți la toate neamurile ortodoxe”, a precizat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. „Este o lucrare monumentală, în 13 volume, din care ultimul include indicele alfabetic.”

Participanții la ședință au primit în dar de la Părintele Patriarh Daniel Mineiul Sfinților Români. „Volumul 6 conține slujbele Sfintelor Femei Românce canonizate în Anul Centenar al Patriarhiei Române”, a menționat Patriarhul României.

Lucrările Sfântului Sinod vor continua în a doua parte a zilei de vineri în plen, cu prezentarea referatelor comisiilor sinodale care s-au reunit în prima parte a zilei.

