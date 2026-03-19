Sf. Nicolae Velimirovici, sărbătorit la Mănăstirea Allegan: Creștinismul este urmarea lui Hristos prin lepădarea de sine

Sfântul Nicolae Velimirovici a fost sărbătorit duminică la Mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului” din Allegan (statul Michigan), Statele Unite. Sfântul Nicolae este al treilea ocrotitor al așezământului, după Maica Domnului și Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț.

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, a oficiat Sfânta Liturghie, ocazie cu care a vorbit despre urmarea lui Hristos și luarea Crucii.

Ierarhul a explicat că renunțarea la sine nu presupune anularea personalității noastre sau a darurilor lui Dumnezeu, ci „se referă la abandonarea a tot ceea ce ne separă de Dumnezeu, a ceea ce înseamnă egoism, ținere la sufletul nostru, la ceea ce considerăm că posedăm. Imediat după aceste cuvinte, Mântuitorul spune: Căci ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă, dacă își va pierde sufletul?”.

„Dumnezeu Însuși s-a smerit, s-a deșertat, ca noi să putem ajunge să redobândim chipul slavei lui Dumnezeu așa cum am fost creați”.

Să ne răstignim păcatele și îndoielile

Mitropolitul Nicolae a adăugat că luarea Crucii nu presupune un act fizic, ci unul spiritual.

„Apoi, traseul duhovnicesc prezentat de Mântuitorul ne spune să ne luăm crucea așa cum El și-a luat Crucea. Nu ne îndeamnă să ne purtăm Crucea la propriu, ci să ne răstignim la modul spiritual, să ne oferim făptura, cum spune Sfântul Pavel ca pe o jertfă vie, sfântă, bineplăcută lui Dumnezeu, ca pe închinarea noastră cea duhovnicească. Să ne răstignim toate neputințele, toate păcatele, toate îndoielile”, a menționat Înaltpreasfinția Sa.

IPS Nicolae a atras atenția că a fi creștin este mai mult decât o idee filozofică.

„Sfânta Evanghelie din această duminică ne îndeamnă să ne amintim ce înseamnă să fim creștini. Să încercăm să experimentăm în timpul postului că creștinismul nu este o filosofie frumoasă, ci creștinismul este urmarea lui Hristos prin lepădarea de sine și prin luarea Crucii, neuitând că aceste două demersuri duhovnicești în viața noastră nu sunt lipsite de bucurie”.

„Luarea crucii și urmarea lui Hristos trebuie să ne ducă la biruința pe care El a avut-o asupra păcatului și a morții spirituale”, a transmis ierarhul.

Foto credit: Mitropolia celor două Americi

