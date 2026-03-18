70 de ani de la trecerea la Domnul a Sf. Nicolae Velimirovici: Mărturisitor al credinței

În data de 18 martie se împlinesc 70 de ani de la trecerea la Domnul a Sfântului Ierarh Nicolae Velimirovici. A avut o viață marcată de jertfă, mărturisire și devotament pentru poporul sârb și credința creștin-ortodoxă.

Sfântul Nicolae Velimirovici s-a născut în data de 23 decembrie 1880 în Serbia. Educația sa, începută în familie, a continuat la Mănăstirea Celie și la gimnaziul din Valievo. A urmat Seminarul „Sfântul Sava” din Belgrad, apoi a studiat la Universitatea din Berna, dar și la Oxford și Geneva.

Intrarea în monahism și slujirea arhierească

În 1909, vindecându-se în mod minunat de dizenterie, Nicolae a hotărât să se călugărească, iar apoi a fost hirotonit preot și la scurt timp a ajuns arhimandrit.

În 1919, arhimandritul Nicolae a fost hirotonit episcop al Jicei, în cadrul Bisericii Sârbe. În aprilie 1915, în timpul Primului Război Mondial, a fost trimis de Biserica Sârbă în Marea Britanie și în Statele Unite ale Americii, unde a susținut numeroase cuvântări. A luptat pentru unitatea sârbilor și a popoarelor slave de miazăzi.

La începutul anului 1919 s-a întors în Serbia, iar în 1920 a fost strămutat în Arhiepiscopia Ohridei din Macedonia, pentru a ajuta la unificarea Bisericilor Sârbe și a Macedoniei. A fost un mare duhovnic și un model pentru mulți preoți, teologi și călugări, precum Sfântul Iustin Popovici și Sfântul Cuvios Sofronie Saharov.

Suferința în temniță și canonizarea

În perioada celui de-al Doilea Război Mondial, Episcopul Nicolae a fost arestat și torturat de naziști, împreună cu Patriarhul Gabriel al Serbiei. După război, în 1946 a emigrat în Statele Unite ale Americii, unde a început să predea în cadrul unor seminarii creştin-ortodoxe. A trecut la cele veșnice în data de 18 martie 1956 în chilia de la Seminarul Ortodox „Sfântul Tihon” din Pennsylvania, Statele Unite ale Americii.

În anul 1991, după 25 de ani de la trecerea sa la Domnul, moaștele sale au fost aduse în Serbia și puse spre închinare în mănăstirea ctitorită de el însuși în satul natal, Lelici.

În data de 19 mai 2003, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Sârbe a hotărât trecerea episcopului Nicolae (Velimirovici) al Ohridei şi Jiciei în rândul sfinţilor, iar în anul 2025, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat înscrierea în Sinaxarul Sinodal a sfântului ierarh sârb.

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Sursă foto: Biserica Ortodoxă Sârbă