Sfântul Nectarie, sărbătorit cu evlavie la Catedrala românească din Vârșeț

Sfântul Ierarh Nectarie a fost sărbătorit, sâmbătă și duminică, la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Vârșeț, Serbia, de către credincioșii Episcopiei Dacia Felix.

Astfel, sâmbătă seară, a fost săvârșită slujba Vecerniei Mari unite cu Litia, în cinstea sfântului, de către Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, alături de un sobor de preoți și diaconi.

La eveniment au fost prezenți și reprezentanți ai statului român: Excelența Sa, Anca Corfu, Consulul General al României la Vârșeț și Cristina-Lavinia Arnăutu, Director cu atribuții de Secretar de Stat în cadrul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

Preasfinția Sa a spus, la finalul rânduielii, că Sfântul Nectarie reprezintă „un model viu al credinței statornice și al răbdării în suferință”, fiind o pildă luminoasă pentru creștinii de astăzi.

Harul lui Dumnezeu lucrează în viața sfinților

Duminică, în ziua praznicului, Sfânta Liturghie a fost oficiată de către PS Ieronim și de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de către Grupul Psaltic al Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei” din Suceava, condus de Arhid. Prof. Paul Iușcă.

În cuvântul său, PS Nichifor Botoșăneanul a subliniat lucrarea harului lui Dumnezeu în viața sfinților, pornind de la exemplul Sfântului Ierarh Nectarie.

La finalul Sfintei Liturghii, Episcopul Daciei Felix a oferit distincții bisericești, Excelenței Sale, Silvia Davidoiu, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Republica Serbia, Excelenței Sale, Anca Corfu, Consulul General al României la Vârșeț și Cristinei-Lavinia Arnăutu, Director cu atribuții de Secretar de Stat în cadrul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

