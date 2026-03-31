Personalitatea Sfântului Ilarion Felea a inspirat o expoziție inaugurată la Facultatea de Teologie din Arad

Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad a găzduit luni inaugurarea unei expoziții permanente dedicate Sfântului Preot Mucenic Ilarion Felea.

Proiectul aduce în atenția publicului documente și obiecte relevante pentru viața și activitatea părintelui Ilarion Felea: fotografii de epocă, manuscrise și volume publicate în timpul vieții.

La eveniment a participat Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, care a evidențiat rolul formativ al Facultății de Teologie „pentru căutarea și formarea a ceea ce a însemnat personalitatea Sfântului Ilarion Felea”.

Înaltpreasfinția Sa a subliniat că instituția teologică are datoria de a păstra vie această memorie: „Dumnezeu să ne ajute să putem fi cu toții la înălțimea chemării și lucrării pe care Părintele Sfânt Ilarion ni le-a lăsat ca pildă”.

Model pentru teologi

Părintele Cristinel Ioja, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad, a explicat direcțiile pe care le are expoziția în mediul academic.

„Dorim ca expoziția permanentă să fie un spațiu al rememorării vieții și lucrării pastoral-misionare și academice a Sfântului Preot Mucenic Ilarion Felea. Această expoziție am gândit-o în trei registre esențiale”.

„Un registru al prezentării manuscriselor pe care dorim să le cunoască studenții noștri și toți cei care participă la inaugurarea acestei expoziții. Un registru care privește lucrările publicate în timpul vieții atât la Sibiu, cât și la Cluj sau la Arad. Și un alt registru îl reprezintă fotografiile de epocă”, a transmis părintele decan pentru Trinitas TV.

Prin această inițiativă, comunitatea academică arădeană oferă studenților și vizitatorilor repere autentice de credință și mărturisire.

Sfântul Preot Mucenic Ilarion Felea a fost canonizat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 2024 și este pomenit în fiecare an în data de 18 septembrie.

Foto credit: Arhiepiscopia Aradului