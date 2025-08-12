Ierarhi români și greci l-au cinstit pe Sf. Ier. Nifon la Târgoviște: Reper de credință, moralitate și rezistență

Ierarhi români și greci, precum și zeci de mii de credincioși au participat luni, la Târgoviște, la sărbătoarea Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești.

La altarul în aer liber din apropierea Catedralei Arhiepiscopale, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Hrisostom, Mitropolitul Chalkidei (Biserica Greciei), Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Ortodox Român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, și Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcop de Scopelo și Episcop vicar al Mitropoliei Chalkidei (Biserica Greciei).

Alături de numeroșii pelerini din eparhie și din țară, la eveniment au mai luat parte oficialități naționale și locale, senatori și deputați din Parlamentul României, între care: Ciprian Olinici, Secretar de Stat pentru Culte; Corneliu Ștefan, Președintele Consiliului Județean Dâmbovița; Marian Tănase, Prefectul Județului Dâmbovița; Daniel Cristian Stan, Primarul Târgoviștei, și Narcis Erculescu, membru al Consiliului Superior al Magistraturii.

În fiecare epocă Dumnezeu a ridicat sfinți

„Sfinții strălucesc pe firmamentul Bisericii ca niște luceferi ai luminii, adevărului și dreptății. Ei privesc pământul și realitățile lumii ca pe un prilej de cucerire a cerului. Izvorul sfințeniei este Duhul Sfânt care lucrează în Biserică – Trupul cel viu al Mântuitorului Hristos Cel răstignit și Înviat”, a subliniat Înaltpreasfințitul Părinte Nifon.

„În istoria neamului românesc vedem că în fiecare epocă Dumnezeu Cel Bun a ridicat sfinți care să călăuzească aspirațiile înaintașilor noștri, să le lumineze drumul și să le ofere exemple statornice de credință, de unitate și de speranță, pentru a birui toate vitregiile vremurilor.”

Înaltpreasfinția Sa a adăugat că Sfântul Ierarh Nifon a fost un reper de credință, de moralitate, de cultură și de rezistență în fața tuturor opreliștilor ce ar putea periclita viața creștină, reper valabil atunci ca și astăzi, cu aceeași putere.

„El a dovedit că fără preceptele evanghelice, societatea se poate prăbuși în nesiguranță și relativism distrugător”, a subliniat chiriarhul Târgoviștei.

Înaltpreasfinția Sa a mai amintit că, în prezent, tinerii sunt ispitiți de multe ideologii și idealuri iluzorii, cu sensuri străine de principiile sănătoase, validate de viața în Hristos Domnul.

„Să nu uităm că tot ceea ce s-a realizat solid și frumos în istoria noastră, poartă amprenta binecuvântată a Bisericii iar voievozii și domnitorii noștri au fost învingători când s-au lăsat călăuziți de valorile eterne ale Evangheliei.”

Volume dedicate tematicilor Anului 2025

La finalul slujirii, Înaltpreasfințitul Părinte Nifon a prezentat mai multe volume tipărite de Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, în contextul anului 2025, când sunt celebrate Centenarul Patriarhiei Române, 140 de ani de la recunoașterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române și 1700 de ani de la întrunirea Primului Sinod Ecumenic de la Niceea.

Volumele și broșurile recent tipărite de eparhie în contextul Anului omagial-comemorativ 2025 sunt: „Ierarhi rezidenți la Târgoviște, iubitori de cultură și promotori ai valorilor creștine prin intermediul tiparului și al educației”; „Tipăriturile Diaconului Coresi”; „Rolul cultural și educațional al Bisericii strămoșești în devenirea neamului românesc”; „Fundamentele creștine ale Europei. 1700 de ani de la Sinodul I Ecumenic de la Niceea”.

Diplome și premii

A urmat o scurtă ceremonie de premiere a tinerilor din eparhie cu rezultate deosebite.

Părintele Arhiepiscop Nifon a oferit daruri și „Diploma de Excelență Sfântul Ierarh Nifon” elevilor care s-au calificat pe primele locuri la etapa națională a Olimpiadelor și Concursurilor școlare 2024-2025 și îndrumătorilor lor, precum și tânărului sportiv Darius Emanuel Movileanu, care, la Tenis de Masă, a obținut recent două Medalii de Aur la Campionatul European U21 din Bratislava (Slovacia) și o Medalie de Bronz la Jocurile Mondiale Universitare de Vară din Essen (Germania), precum și alte medalii de aur, obținute în trecut la nivel european și mondial.

Credincioșii s-au închinat până seara, târziu, la racla cu moaștele Sfântului Ierarh Nifon din patrimoniul Catedralei Arhiepiscopale, și la moaștele Sfântului Ioan Botezătorul aduse de la Ierusalim.

Duminică, aproximativ 4000 de tineri au participat la deschiderea ceremoniilor dedicate Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești.

Toate ceremoniile liturgice au fost transmise în direct pe pagina de Facebook a Arhiepiscopiei Târgoviștei.

Foto credit: Arhiepiscopia Târgoviștei