Sfântul Gheorghe a fost sărbătorit în Episcopia Basarabiei de Sud după calendarul nerevizuit

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe a fost sărbătorit după calendarul nerevizuit joi în Parohia Taraclia de Salcie, care și-a sărbătorit hramul. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud.

Preasfinția Sa a evidențiat porunca iubirii lăsată de Hristos ucenicilor Săi: „Mântuitorul a constatat că, deși apostolii au stat în preajma Lui, au ajuns la un moment dat să se certe între ei pentru întâietate”.

„De asemenea, mulți dintre ascultătorii de acolo n-au înțeles mesajul lui Hristos ca un mesaj al dragostei, al păcii dintre oameni și al unirii cu Dumnezeu”, a adăugat ierarhul.

Episcopul Veniamin a explicat că lipsa dragostei dintre oameni rămâne o provocare și astăzi, ca și atunci căci „cu toții se bucurau să se vindece, se bucurau să-i vadă pe ai lor bine, se bucurau să asculte pe Domnul Hristos, însă cuvintele de multe ori treceau pe lângă ei”.

Să ne iubim unii pe alții

Preasfinția Sa a subliniat că mesajul Evangheliei nu poate fi redus la simple gesturi exterioare sau la formalism religios: „Foarte adesea se întâmplă să fim atât de formaliști, atât de fățarnici, că ne iubim doar de ochii oamenilor și facem lucrurile de ochii oamenilor”.

„Mântuitorul, văzând lipsa dragostei dintre ucenici, dar și dintre noi, ne spune astăzi să ne iubim unii pe alții”, a adăugat Episcopul Basarabiei de Sud.

Preasfințitul Părinte Veniamin a subliniat viața și mărturisirea Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, evidențiind curajul și statornicia acestuia în credință, în ciuda persecuțiilor și a suferințelor îndurate pentru Hristos.

La finalul slujbei, părintele paroh Gabriel Cristian Florea a mulțumit ierarhului pentru prezență și pentru sprijinul oferit comunității de-a lungul timpului.

Foto credit: Facebook / Episcopia Basarabiei de Sud