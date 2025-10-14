Sfânta Parascheva L-a iubit pe Dumnezeu mai mult decât orice, spune Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a vorbit miercuri, la Catedrala Patriarhală, cu prilejul sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva, despre viața sfintei ca despre o mărturie vie a iubirii de Dumnezeu și a dăruirii totale.

Ierarhul a amintit că Sfânta Parascheva a ales încă din copilărie să-I slujească lui Dumnezeu, lăsând în urmă bogăția și confortul lumii pentru a trăi în rugăciune și post. Această alegere arată o inimă care L-a iubit pe Dumnezeu mai mult decât orice altceva.

„O copilă de câțiva ani, probabil zece, provenind dintr-o familie înstărită, a lăsat tot ce avea, mai ales hainele prețioase pe care le-a purtat și le-a schimbat cu ale unui cerșetor și din ziua aceea a plecat din casa părinților, îndreptându-se către casa lui Dumnezeu”, a spus Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Sfinți străini, aproape de români

Preasfinția Sa a arătat că sfinții care au trăit în alte părți ale lumii au rămas totuși aproape de poporul român prin credință și rugăciune:

„Așa este Sfântul Cuvios Dimitrie, născut dincolo de Dunăre, așa este Sfânta Parascheva, o străină care a călătorit la Heracleea, la Betleem și apoi prin Sfintele-i moaște în Bulgaria, în Serbia și în România. Dar aceștia au iubit și au ajutat pe români, pentru că și românii, indiferent de locurile unde au fost ei așezați, i-au cinstit”.

Ierarhul a amintit, pe scurt, că sfintele moaște ale Cuvioasei Parascheva au ajuns la Iași în urmă cu aproape 400 de ani, devenind un simbol al unității și al credinței ortodoxe românești.

Evlavia poporului român

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a evidențiat profunda evlavie a credincioșilor față de Sfânta Cuvioasă Parascheva:

„Nicăieri sau aproape nicăieri în lumea ortodoxă, nu este atât de mult popor, nu doar în ziua pomenirii ei, ci permanent. Aceasta este evlavia iubitorilor de Dumnezeu”.

Ierarhul a subliniat că această legătură vie dintre sfinți și credincioși arată puterea rugăciunii și a credinței simple, care se păstrează neîntrerupt în inimile oamenilor.

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a amintit că anul acesta se împlinesc 70 de ani de la hotărârea Patriarhului Iustinian Marina și a Sfântului Sinod privind generalizarea cultului sfinților români:

„Sfinții aceștia erau prăznuiți doar în zona respectivă, nu era o sărbătoare pentru întreaga Biserică Ortodoxă Română. De atunci ei au fost trecuți în calendar”, a adăugat ierarhul.

Urmarea sfinților

În încheiere, ierarhul i-a îndemnat pe credincioși să urmeze exemplul Sfintei Cuvioase Parascheva, care L-a iubit pe Dumnezeu mai mult decât orice:

„O rugăm pe Sfânta Parascheva să primească și rugăciunile noastre, puțina noastră atenție pe care o acordăm Sfinților, să ne ajute tuturor pentru a dobândi și noi darul rugăciunii, al înțelegerii lucrurilor, al ascultării cuvintelor Evangheliei, așa cum a ascultat ea într-o zi de duminică, o copilă înțeleaptă, dar nu doar le-a ascultat, ci le-a urmat în toată viața ei”.

Hirotonie în diacon

În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul l-a hirotonit diacon pe teologul Mihai Zapodeanu, membru al grupului psaltic Tronos, pe seama Catedralei Patriarhale.

Credincioșii care au venit la Catedrala Patriarhală din București s‑au putut închina la un veșmânt ce a acoperit o perioadă de timp moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene