Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
În imagini: Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva la Catedrala Patriarhală (2025)
De sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală și l-a hirotonit diacon, pe seama lăcașului de cult, pe teologul și membrul grupului psaltic Tronos, Mihai Zapodeanu. Vezi…
Patriarhul României: Sfânta Parascheva adună popoarele ortodoxe în rugăciune
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a remarcat, marți, la finalul Sfintei Liturghii oficiate la Paraclisul „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale, că Sfânta Cuvioasă Parascheva are darul de aduna popoarele ortodoxe în rugăciune și…
Parohia Cotroceni-Răzoare a sărbătorit un secol de existență | Galeria Foto
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a oficiat marți, 14 octombrie 2025, Sfânta Liturghie la Biserica Cotroceni-Răzoare din București, cu prilejul hramului Sfintei Cuvioase Parascheva și aniversarea a 100 de ani de la înființarea…
Sărbătoarea Sfintei Parascheva de la Iași: Pelerinii și-au așezat bucuria și îngrijorarea lor la picioarele sfinților
Zeci de mii de persoane au participat marți la sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași. În cuvântul rostit la finalul slujbei, Mitropolitul Teofan a subliniat că „pelerinii, în număr mare, s-au îndreptat spre Iași…
Episcopia Daciei Felix dedică un festival folcloric Sfintei Cuvioase Parascheva
Episcopia Daciei Felix va organiza duminică la Kovin, Serbia, Festivalul Cultural „Armonii în Lumină”, un eveniment dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva și menit să promoveze tradițiile și spiritualitatea românilor din Banatul Istoric. Manifestarea se va desfășura…