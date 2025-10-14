În imagini: Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva la Catedrala Patriarhală (2025)

De sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală și l-a hirotonit diacon, pe seama lăcașului de cult, pe teologul și membrul grupului psaltic Tronos, Mihai Zapodeanu.
Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene

