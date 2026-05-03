Institutul Teologic „St. Serge” împlinește 101 ani de la înființare: Rol esențial în promovarea dialogului inter-ortodox

Institutul „Saint-Serge” din Paris împlinește duminică 101 de ani de existență. Fondat în 1924 de Mitropolitul Euloge (Guéorguievsky), institutul are un rol esențial în formarea teologică și în promovarea dialogului inter-ortodox și ecumenic.

Istoria institutului are legătură cu exilul ortodocșilor ruși după Revoluția Bolșevică din 1917. În mod oficial, activitatea a început în data de 30 aprilie 1925, iar în 3 mai, același an, instituția și-a deschis porțile pentru prima generație de studenți.

Printre profesorii de seamă ai institutului s-au numărat, de-a lungul timpului, Serghei Bulgakov, autor a numeroase lucrări teologice, Georges Florovski, pionier al neopatristicii ortodoxe și al mișcării ecumenice, Nikolai Afanassiev, profesor de drept bisericesc, precum și Leon Zander, de asemenea un promotor al mișcării ecumenice.

Încă de la începuturi, institutul teologic a jucat un rol semnificativ în mișcarea ecumenică din Europa, care a culminat cu fondarea Consiliului Mondial al Bisericilor, cu care menține o strânsă colaborare în diversele sale domenii de activitate. În urma Conciliului Vatican II, la care institutul a trimis observatori, centrul universitar de teologie ortodoxă a participat la fondarea Institutului Superior de Studii Ecumenice din Paris (Institutul Catolic din Paris).

În 2009, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Institutului „Saint-Serge” din Paris.

Alți ierarhi români care au studiat la prestigioasa instituție sunt Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei, Mitropolitul Serafim al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, Episcopul Siluan al Italiei, Episcopul Nectarie al Irlandei și Islandei și Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

