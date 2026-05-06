Sfânta Matrona de la Hurezi, sărbătorită pentru prima dată de românii din Monterotondo, Italia

Românii din Monterotondo, Italia, au sărbătorit-o marți pe Sfânta Cuvioasă Matrona de la Hurezi, ocrotitoarea parohiei.

Sfânta Liturghie a adunat numeroși credincioși veniți să mulțumească lui Dumnezeu pentru binecuvântările revărsate asupra comunității parohiale.

Părintele paroh Andrei Sfedel a evidențiat frumusețea duhovnicească a vieții Sfintei Cuvioase Matrona, prezentând-o drept model de smerenie, rugăciune și ascultare pentru întreaga Biserică.

Preotul a subliniat că sfințenia începe în familie, acolo unde credința și dragostea de Dumnezeu sunt sădite în sufletul copilului prin exemplul părinților.

„Viața Sfintei Matrona arată că o familie credincioasă poate deveni locul din care răsare adevărata lumină a sfințeniei”.

Primul hram al Parohiei „Sfânta Cuvioasă Matrona de la Hurezi” din Monterotondo a devenit astfel o zi de referință pentru comunitatea românească ortodoxă din această localitate italiană, o zi a recunoștinței, a rugăciunii și a comuniunii în Hristos, a consemnat părintele Ioan Bârsan pe site-ul Episcopiei Italiei.

Sfânta a fost canonizată în ședința din 1 iulie 2025 a Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, alături de alte 15 femei românce cu viață sfântă. Proclamarea generală a canonizării lor a avut loc la Catedrala Patriarhală în 6 februarie 2026.

