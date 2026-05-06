Sfânta Matrona, cinstită în Danemarca: Comunitatea românească din Esbjerg a primit-o drept ocrotitoare

Parohia românească din Esbjerg, Danemarca, a primit-o marți drept ocrotitoare pe Sfânta Cuvioasă Matrona de la Hurezi.

Noul hram se adăugă celorlalți doi ocrotitori: Sfânta Mare Muceniță Irina și Sfântul Cuvios Mucenic Efrem cel Nou.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Episcopul Macarie al Europei de Nord, care a evidențiat aspecte din viața Sfintei Matrona.

„În timpul vieții sale pământești s-a rugat neîncetat pentru cei aflați în suferință și Domnul i-a dăruit darul vindecărilor acestei cuvioase românce, contemporane, acestei sfinte a secolului al 20-lea”.

„Alături de cei doi sfinți protectori, Efrem cel Nou și Irina din Persia, se va adăuga și Cuvioasa Matrona de la Hurezi în purtarea crucii suferinței noastre și în rugăciunile intense către Mântuitorul Iisus Hristos pentru vindecarea noastră sufletească și trupească”, a adăugat Episcopul Macarie.

În aceeași zi, a avut loc proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Matrona la Mănăstirea Hurezi din județul Vâlcea.

Mai multe aspecte din viața Sfintei Matrona pot fi lecturate în sinaxarul zilei de 5 mai.

