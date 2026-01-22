Sf. Maxim Mărturisitorul, vindecătorul bolnavilor: IPS Calinic a slujit la paraclisul unui spital din Pitești

În ziua de prăznuire a Sfântului Cuvios Maxim Mărturisitorul, Arhiepiscopul Calinic al Argeșului și Muscelului, a evidențiat rolul acestui mare sfânt al Bisericii ca rugător și ocrotitor al celor bolnavi și aflați în suferință.

Înaltpreasfinția Sa a slujit miercuri la paraclisul Spitalului de Recuperare „Sfântul Nicolae” din Pitești, cu ocazia sărbătoririi celui de al doilea ocrotitor al lăcașului de cult, Sfântul Maxim Mărturisitorul.

Arhiepiscopul Calinic a subliniat lucrarea de mijlocire a Sfântului Maxim pentru cei aflați în suferință.

„Sfântul Maxim Mărturisitorul face rugăciuni pentru toți cei bolnavi de tot felul de boli, ca Iisus Hristos să-i vindece pe toți bolnavii, cum l-a vindecat și pe el de neputințele la care l-au supus oamenii, din nefericire”, a evidențiat Înaltpreasfinția Sa.

Lăcașul de cult a fost sfințit în anul 2014, iar pictura interioară a fost realizată în anul următor. Construit din bârne de lemn de brad, în formă de navă, cu o singură turlă și acoperiș din șiță, paraclisul spitalului este ctitorit de Nicolae Frățilă, directorul unității medicale, și dr. Maria Fidan Osman.

În paraclisul care poartă și hramul Sfântului Ierarh Nicolae se oferă zilnic asistență religioasă pacienților cu afecțiuni locomotorii și oncologice.

