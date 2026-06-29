Proclamarea locală a Sfintei Filotimia de la Râmeț: Viața poate fi dusă cu sfințenie și în familie, a spus IPS Laurențiu

Proclamarea locală a Sfintei Cuvioase Filotimia a avut loc luni, la Mănăstirea Râmeț din județul Alba. Cu acest prilej, Mitropolitul Laurențiu al Ardealului a subliniat că exemplul sfintei arată că „viața poate fi dusă cu sfințenie și în familie, nu numai în mănăstiri”.

Înainte de Sfânta Liturghie a avut loc o procesiune cu moaștele Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv și ale Sfintei Cuvioase Filotimia, de la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” până la baldachinul special amenajat în apropierea altarului de vară al așezământului monahal.

Mii de credincioși la proclamarea locală

Proclamarea locală a avut loc la finalul Sfintei Liturghii oficiate de Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, împreună cu Arhiepiscopii Irineu al Alba Iuliei, Casian al Dunării de Jos; Episcopii Andrei, al Covasnei și Harghitei Benedict al Sălajului, Macarie al Europei de Nord, Nectarie al Irlandei și Islandei; Episcopul vicar Paisie Lugojanul al Arhiepiscopiei Timișoarei și Arhiereul vicar Gherontie Hunedoreanul al Episcopiei Devei și Hunedoarei.

La eveniment au participat mii de credincioși din întreaga țară, reprezentanți ai autorităților centrale și locale. Delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel a fost Răzvan Mihai Clipici, consilier patriarhal la Sectorul Cultură, Pictură și Restaurare al Administrației Patriarhale.

Tomosul sinodal de proclamare a canonizării a fost citit de Preasfințitul Părinte Andrei. Prin acest act oficial, Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeț a fost înscrisă în rândul sfinților Bisericii Ortodoxe Române, cu zi de prăznuire în data de 6 iulie, împreună cu fiul său, Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț.

O ofrandă pe care a adus-o lui Hristos

După citirea tomosului sinodal de proclamare, Mitropolitul Laurențiu a evidențiat actualitatea vieții Sfintei Filotimia: „Aș vrea să reținem ceva pe care Dumnezeu l-a rânduit în viața acestei familii, o lucrare pe care a ales-o Dumnezeu să o împlinim astăzi, când familia creștină este atacată din toate părțile și este desconsiderată”.

Înaltpreasfinția Sa a subliniat că cei 43 de ani de viață de familie pe care a avut-o sfânta au fost „o ofrandă pe care a adus-o lui Hristos”.

Mitropolitul Ardealului a amintit că Sfânta Filotimia și soțul ei au crescut doisprezece copii, dintre care patru au slujit Bisericii, iar opt au trecut la Domnul înaintea mamei lor, suferință purtată cu răbdare și credință.

O mamă care a sădit credința în inimile copiilor

Consilierul patriarhal Răzvan Mihai Clipici a evidențiat, pentru Trinitas TV, evlavia pe care o au credincioșii pentru sfânta cuvioasă de la Râmeț: „Cred că evlavia față de Sfânta Filotimia s-a arătat prin prezența unui număr mare de oameni care au participat la Sfânta Liturghie”.

El a amintit și mărturia Sfântului Porfirie Kavsokalivitul, care, la scurt timp după adormirea maicii Filotimia, a spus că aceasta „s-a înălțat ca un serafim la cer”.

„Sfânta s-a remarcat printr-o smerenie deosebită, printr-o evlavie față de Sfintele slujbe și față de rugăciune, ea fiind o isihastă. S-a remarcat ca o creștină foarte evlavioasă, o mamă deosebită, care a sădit în inima copiilor săi dragostea de Dumnezeu și de aproapele”, a subliniat consilierul patriarhal.

Chip al maternității sfințitoare

Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeț s-a născut în data de 30 aprilie 1896, în satul Bălănești, județul Buzău, primind la botez numele Filofteia. Împreună cu soțul său, Ioan Manolache, a crescut doisprezece copii în frica lui Dumnezeu, în ascultare și cu simțul răspunderii.

După moartea soțului, în anul 1959, a intrat în obștea Mănăstirii Râmeț, iar în 30 aprilie 1974 a fost tunsă în monahism chiar de fiul său, Sfântul Cuvios Dometie, primind numele Filotimia.

Cu puțin timp înainte de mutarea sa la Domnul, Sfânta Filotimia și-a înștiințat ucenica de chilie că Sfântul Dometie i s-a arătat și i-a vestit apropierea sfârșitului. După ce s-a pregătit prin spovedanie și împărtășire, și-a luat rămas-bun de la obște și a trecut la cele veșnice în 22 iulie 1989.

Sfânta Cuvioasă Filotimia face parte din cele 16 sfinte femei românce canonizate de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 2025. Proclamarea solemnă a canonizării lor a avut loc în 6 februarie 2026, la Catedrala Patriarhală din București.

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Foto credit: Radio Reîntregirea / Diac. Ștefan Bretoiu