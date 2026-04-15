Sf. Calinic de la Cernica a fost și el martor al Învierii: Mitropolitul Olteniei la hramul Mănăstirii Frăsinei

„Martor al Învierii îl avem și pe Sfântul Calinic. Sfântul Calinic a trecut la Domnul în ziua de Înviere; de aceea este martorul luminii celei neînserate a Împărăției lui Dumnezeu”, a spus Mitropolitul Irineu al Olteniei la Mănăstirea Frăsinei din județul Vâlcea, care l-a cinstit pe sfânt ca fondator al ei.

„Sfântul Calinic de la Cernica rămâne în sufletele noastre și în toată Eparhia Râmnicului și a Noului Severin. Acest loc este marcat de sfințenia Ierarhului Calinic; el este ocrotitorul nostru, mijlocitorul nostru în fața Tronului Ceresc.”

Mitropolitul Irineu a mai amintit că, în ziua trecerii sale la Domnul, Sfântul Calinic de la Cernica a spus: „Să ne vedem în Rai!”

Casa din Emaus, prima biserică

În cuvântul de învățătură, Mitropolitul Olteniei a vorbit și despre Evanghelia citită în biserici în a treia zi de Paști, care relatează întâlnirea a doi ucenici cu Domnul pe drumul spre Emaus. Casa din Emaus a fost de fapt prima biserică creștină, a subliniat Înaltpreasfinția Sa.

„Mântuitorul Iisus Hristos a demonstrat că frângerea pâinii este jertfa care luminează, care descoperă lumina cea adevărată. Aceasta este lumina harului care luminează și sfințește”, a adăugat părintele mitropolit.

„Sfinților Luca și Cleopa li s-au deschis ochii odată cu frângerea pâinii, ceea ce ne arată că după Sfânta Liturghie trebuie să Îl căutăm pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Domnul dispare, ca El să Se arate în suflet, atunci când Îl căutăm.”

Slujba Sf. Ier. Calinic de la Cernica a fost oficiată marți, deoarece anul acesta ziua de pomenire a sfântului a căzut în Sâmbăta Mare.

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Foto credit: Mitropolia Olteniei