Unica parohie din Sibiu care îl are ca ocrotitor pe Sf. Antonie cel Mare și-a sărbătorit hramul

Unica parohie din Sibiu care îl are ca ocrotitor pe Sfântul Antonie cel Mare și-a sărbătorit hramul. Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului a oficiat Sfânta Liturghie duminică, la o zi după prăznuirea sfântului ocrotitor.

Mitropolitul Ardealului a tâlcuit Evanghelia Duminicii a 29-a după Rusalii, care prezintă minunea vindecării celor zece leproși, subliniind importanța recunoștinței față de Dumnezeu.

„Duminica aceasta o putem numi Duminica Recunoștinței. Vedem că, în zilele noastre, pretutindeni se încearcă cultivarea acestei datorii sfinte pe care o avem noi”, a arătat Înaltpreasfinția Sa, precizând că mulțumirea nu trebuie limitată la o singură zi sau sărbătoare.

Vindecare pe calea ascultării

Mitropolitul Laurențiu a atras atenția asupra pericolului de a ne bucura de daruri fără a-L mai avea în vedere pe Dăruitor: „Sunt daruri multe care vin asupra noastră și, de foarte multe ori, uităm de Dăruitor și ne îndreptăm atenția numai spre dar”.

Referindu-se la episodul evanghelic, Înaltpreasfinția Sa a amintit drama celor zece leproși, izolați de comunitate din cauza bolii: „Nu era doar o boală incurabilă, ci era și foarte contagioasă. De aceea, acești oameni izolați de societate strigau de departe: Necurat!”.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu a subliniat că vindecarea s-a produs pe calea ascultării: „Minunea aceasta a fost recunoscută și dublată de recunoștință doar de unul singur. Unul din cei zece, văzând că s-a vindecat, s-a întors din drum, iar ceilalți au plecat să se bucure doar ei, fără să recunoască pe Dăruitor, pe Binefăcător”.

Recunoașterea meritelor

În timpul Sfintei Liturghii, Mitropolitul Ardealului a hirotonit preot pe diaconul Marian Alin Ion.

Sărbătoarea hramului s-a încheiat cu acordarea unor distincții pentru binefăcătorii Bisericii „Sfântul Antonie cel Mare” din Sibiu.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu a oferit distincția „Crucea Șaguniană pentru mireni” domnului Claudiu-Cristian Opaina și distincția „Crucea Ctitoricească Ioan Mețianu” domnului Dumitru Chiorăscu, iar membrii Consiliilor parohiale au primit acte de cinstire pentru activitatea desfășurată în slujba Bisericii.

Foto credit: Mitropolia Ardealului / Costin Chesnoiu