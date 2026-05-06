Sezonul drumețiilor pe Via Transilvanica va începe cu o acțiune de întreținere

Sezonul drumețiilor pe Via Transilvanica va începe sâmbătă, odată cu organizarea evenimentului tradițional de ecologizare și remarcare a acestui traseu, anunță Asociația Tășuleasa Social pe Facebook.

Evenimentul intitulat „Ziua Bună pe Via Transilvanica” va reuni voluntari și elevii care au beneficiat de daruri în cadrul acțiunii „Camionul de Crăciun”, dar și alți pasionați ai drumețiilor.

Potrivit Asociației Tășuleasa, citată de Agerpres, în ziua de 9 mai, în funcție și de condițiile meteorologice, vor avea loc acțiuni de ecologizare, verificări de marcaje, curățare borne sau tăieri de vegetație.

În municipiul Bistrița, în zona pietonală, Asociația pacienților hipertensivi pulmonari va organiza o activitate de conștientizare și mișcare în aer liber.

În campusul Tășuleasa din Pasul Tihuța sunt așteptați iubitori ai ciclismului, care vor parcurge traseul spre Bistrița Bârgăului.

Via Transilvanica

Traseul Via Transilvanica este o inițiativă a organizației Tășuleasa Social, care activează de peste două decenii în România. Sunt disponibile un website dedicat traseului și ghiduri tipărite, distribuite în locațiile din apropierea obiectivelor turistice de pe traseu.

Drumul, cu o lungime de 1.400 de km, leagă Putna de Drobeta-Turnu Severin, fiind inaugurat în anul 2022.

Traseul străbate șapte regiuni: Bucovina, Ţinutul de Sus, Terra Siculorum, Terra Saxonum, Terra Dacica, Terra Banatica şi Terra Romana.

Acesta poate fi parcurs atât pe jos, cât și cu bicicleta.

Foto credit: Facebook / Tășuleasa Social